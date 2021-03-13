Avı yasak hayvanı öldüren zanlılara suçüstü

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Samandere bölgesinde yaptıkları denetimde, 1 adet erkek karacayı avlayan 3 kişiyi tespit etti.

Suçüstü yakalandılar

Şahısların avlanması yasak olan karacayı sırtlarında taşıdıkları görülerek suçüstü yapıldı. Karacayı bırakıp, ormanlık alana kaçan şahıslar jandarmanın takviyesi sonucu yakalandı.

Şahısların vurduğu erkek karacaya ve 3 av tüfeğine de el konuldu. Yakalanan şahıslardan 2 kişinin belgeli avcı olduğu diğer kişinin ise belgesiz olduğu tespit edildi.

14 bin 284 lira ceza kesildi

Şahıslara, ’avlanma süresi dışında avlanmak, koruma altındaki yaban hayvanı avlamak, belgesiz avlanmak, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış takozsuz tüfekle avlanmak ve yaban hayvanlarını üreme döneminde rahatsız etmek’ suçlarından toplamda 14 bin 284 TL idari para cezası uygulandı.

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