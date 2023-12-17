Avlanması yasaktı: Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 600 kilogram kum midyesine el konuldu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 37 çuvalda 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi.