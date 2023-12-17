|
Gündem

Avlanması yasaktı: Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 600 kilogram kum midyesine el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

13:41 - 17/12/2023 Pazar
AA
Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi
Edirne'de 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de toplanması ve satışı yasak olan 600 kilogram kum midyesine el konuldu.


Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timleri şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 37 çuvalda 600 kilogram kum midyesi ele geçirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.


Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.



#Edirne
#kum midyesi
#Jandarma Komutanlığı
#operasyon
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı kim, belli oldu mu? Temayül yoklamasında 10 bin kişi oy kullandı