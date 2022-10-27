AVM'de dehşet saçtılar: Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

Hayat

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İranlı besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari, 29 Ekim’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda “Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet” konserine şeflik yapacak. Prova sonrası bir araya geldiğimiz Rahbari ile Türk Klasik Müziği geleneğini ve eski anılarını konuştuk.