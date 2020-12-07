AVM’de silah pazarlığı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri M.B liderliğindeki şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları piyasaya sürdüklerini belirledi.
OTOPARKTA OPERASYON
Yasadışı silah ticareti yapan örgüt üyelerini takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları araca yükledikleri silahları pazarlamak üzere bulundukları bölgeden ayrıldıklarını tespit etti. Takip edilen aracın bir AVM’nin otoparkına park edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
Jandarma ekiplerince vatandaşların şaşkın bakışları arasında nefes kesen bir operasyonla etkisiz hale getirilen örgüt elemanlarının kullandığı araçta yapılan aramalarda bagajdaki alış veriş poşetine zulalanmış vaziyette toplam 18 adet tabanca ile 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Suçüstü yakalanan M.B., N.D. ve Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.