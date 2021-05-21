AVM'leri ziyaret süresi 45 dakikaya düştü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardında 17 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşmeye geçildi, AVM'lerin saat 20.00'a kadar açılmasına yönelik karar alındı. Salgın öncesi günlük 6 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen AYD Başkanı Hüseyin Altaş, Türkiye'de bulunan 441 AVM'ye günlük 2,5 milyon kişinin geldiğini ve AVM'ler de kalma süresinin kişi başı 2 saat 45 dakikadan 45 dakikaya kadar düştüğünü söyledi.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, "Pandemi öncesi günlük 6 buçuk milyon kişi AVM'leri ziyaret ediyordu. Normalleşme sonrası ilk gün bu sayı 2 milyon 200 bin civarındaydı. Salı günü 2 milyon 300 bin oldu. Çarşamba günü ise 2 milyon 350 bin kişi AVM'leri ziyaret etti" şeklinde konuştu.

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DHA

Altaş, "Türkiye'de bulunan 441 AVM'de 600 bin doğrudan, 3 milyon da dolaylı olarak personel çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanda bu ziyaretçi sayıları anormal değil. Bizim umudumuz birkaç ay sonra AVM'lerin daha da yoğunlaşması. Pandemi öncesi var olan ziyaretçi sayılarına bu yıl belki ulaşamayız, ancak bu sene günlük 5 milyon ziyaretçiyi bulmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ"

Artık tüketici alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Altaş, "Cirolarımızda düşüş yaşanmıyor. Çünkü tüketici alışkanlıkları değişti. Artık insanlar AVM'ler de çok zaman geçirmiyor. İhtiyaçlarını görüp, hemen gidiyor. Bu nedenle ziyaretçi sayıları ve ciroları ayrı ayrı hesaplamamak lazım. Ciro anlamında yüzde 50'leri hemen yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"AVM'YE GELEN VATANDAŞLAR EN ÇOK GÖZLÜK TALEP EDİYOR"

AVM'ye gelen vatandaşların en çok gözlük talebi olduğunu belirten Hüseyin Altaş, "Market, teknoloji, çocuk ve bebek ürünleri ve kozmetik ürünleri gibi alanlarda ciddi bir artış söz konusu. Restoran, sinema, çocuk oyun alanları gibi yerler kapalı olduğu için AVM'lerin şu an da yüzde 30'u kapalı. Bu yerler bizim ziyaretçi sayımızı en çok artıran yerlerdi" dedi.

DHA

"AVM'LER DE KALMA SÜRESİ KİŞİ BAŞI 2 SAAT 45 DAKİKADAN 45 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

Altaş, "AVM'ye gelen insanların artık hedef odaklı olduğunu söyleyen Altaş, "İnsanlar alışveriş yapacağı yeri önceden belirliyor. AVM'ler de kalma süresi ortalama kişi başı 2 saat 45 dakika iken, artık 45 dakikaya kadar düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 4 Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Vatandaşların kimisi kapanma öncesinde alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimi ise gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Alışveriş yapmak için dışarı çıkan Nebahat Kılıç, İndirim olduğunu duyunca yasaklardan önce gelip alalım istedik. Havada şu an güzel. Alışveriş bizler için bir nevi bahane oldu. AVM’nin içi baya tıklım tıklım dolu. Hemen alışverişimi yapıp eve gidiyoruz dedi. Alışverişe gelen Hülya Aslan ise, İşin içine alışveriş girince kimse sosyal mesafeyi takmıyor. AVM bugün diğer günlere göre çok yoğun. Markaların yapmış olduğu indirim tam kapanmadan önceye denk gelince insanlar kendilerini alışverişe bıraktı. Havada güzel olunca herkes bizim gibi AVM’ye alışverişe geldi diye konuştu. Kısıtlamanın başlamasına az bir süre kala panik olduğunu belirten Ayşegül Yılmaz, Dershaneden çıktım AVM’ye gireceğim. Çünkü birçok markada indirimler var. Birkaç kozmetik alacağım. Kısıtlamanın başlamasına az kadı beni bir panik tuttu. O yüzden koşa koşa AVM’ye geldim. İnsanların stok yapmak istemesini anlıyorum dedi. Eve oturmaktan sıkıldığım için AVM’ye geldiğini söyleyen Erdal Cam, Kısıtlamaya az bir süre kaldı. Dışarısı çok güzel evde sıkılıyoruz. O yüzden hava almaya dışarı çıktım. Alışveriş merkezine geldim ihtiyaçlarımı alıp birazdan eve gideceğim ifadelerini kullandı. Kapılarında kuyruk oluştu: Tam kapanma öncesi AVM’lerde alışveriş yoğunluğu Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. BiP'te paylaş

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