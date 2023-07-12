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Avrupa Birliği üyelik sürecine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' paylaşımı: Yeni başlangıçlara vesile oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Zirvenin, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz." dedi.

21:10 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin rolünü daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz"

Erdoğan, sosyal medya hesabından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmanın soru-cevap kısmında ise yabancı bir gazeteci, sorduğu soruyla demokrasi hak ve özgürlükler üzerinden provokasyona soyundu. 14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri işaret ederek yüzde 90'a varan katılım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." sözleriyle provokasyona soyunan yabancı gazeteciye dersini verdi.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Litvanya
#NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
#Vilnius Zirvesi
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