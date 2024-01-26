Avrupa Konseyi'nde Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik skandal karar: 'DEM'li Vekil Öztürk karara ortak oldu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), bazı Avrupa cezaevi ve polis merkezlerinde sistemik işkence ve kötü muamele tespit edildiğini belirten bir kararı oyladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin de adının geçtiği karar, Strasbourg'da devam eden genel kurul toplantılarında 67 parlamenterden 66'sının onayını alarak kabul edildi; diğer bir üye çekimser kaldı. Bu karar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türk düşmanlığının belgesi niteliğinde oldu.





'DEM'li Vekil Türkiye ve Azerbaycan karşıtı rapora ortak oldu

Oylamaya AKPM Türk heyetinden sadece DEM Partili Berdan Öztürk katıldı. Öztürk karar lehinde oy kullandı. Türkiye ve Azerbaycan karşıtı rapora ortak olan DEM'li vekil, bir kez daha Türkiye'ye karşı bölücü emeller içerisinde olduklarını kanıtladı. Berdan Öztürk, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı raporlara evet oylarını verdikten sonra söz aldı. Türkiye’yi AKPM’ye şikayet etti. “Türkiye’de sistematik işkence vardır, ülkemdeki işkence ve kötü muamelelerin bir özetini vermek istiyorum” dedi. Sonra da PKK elebaşına Öcalan’a özgürlük istedi.





DEM Partili vekil Berdan Öztürk





Haber Global'deki Taha Dağlı 'Türk düşmanı iki raporda da 'Dem' imzası' başlıklı yazısında, "AKPM iki skandal raporu oyladı. Birinde Azerbaycan direkt hedef alındı. Rapor Ermeni yalanlarıyla doluydu. Karabağ zaferi ve geçen yılkı anti terör operasyonları sonrası topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan suçlandı" dedi.





Taha Dağlı'nın yazısında şu ifadeleri kullandı;

AKPM iki skandal raporu oyladı. Birinde Azerbaycan direkt hedef alındı. Rapor Ermeni yalanlarıyla doluydu. Karabağ zaferi ve geçen yılkı anti terör operasyonları sonrası topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan suçlandı. Azerbaycan Karabağ’da Ermeni çetelerin ateşi altında kalan Ermeni sivilleri koruma altına alıp, güvenli şekilde bölgeden tahliye etmişti. Siviller gönüllü gitmişler ve geri dönüşleri garanti altına alınmıştı. Ancak Ermenistan, Fransa’nın desteğiyle elde ettiği lobi sayesinde yalan ve iftiralarla dolu bir rapor hazırlattı. O rapor imzaya açıldı. Her ülkeden temsilci vekillerin yer aldığı parlamentoda DEM Parti adına Berdan Öztürk vardı. Daha önce PKK teröristinin cenazesine katıldığı tespit edilen ve hakkında terör propagandası yapmak suçuyla soruşturma açılan Berdan Öztürk, skandal raporu imzaladı.





Rapor oylamaya sunuldu, kabul edildi. Dem Partili Öztürk de “evet” oyu verdi. AKPM taahhütlerini yerine getirmediği iddiasıyla Azerbaycanlı delegelerin itimatnamelerini onaylamadı. Azerbaycan rapor oylamaya açıldığında kararını vermişti. Bakü son derece sert ve anlamlı bir reaksiyon gösterdi. Oturum terk edildi. AKPM ile işbirliği askıya alındı. AKPM’deki skandallar ise bitmedi. Strasburg’daki oturumda Türkiye’yi işkence ile itham eden bir rapor daha oylamaya sunuldu. O raporda Türkiye ile birlikte Azerbaycan da suçlanıyordu. DEM Partisinin vekili Berdan Öztürk Türkiye ile Azerbaycan’ı “işkenceci ülkeler” ilan eden rapora da “evet” oyu verdi. Raporda İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a atıflar vardı. Türkiye PKK elebaşı için Azerbaycan ise işgalden kurtardığı Karabağ’daki Ermeni teröristler için sözde işkence ile suçlanıyordu.





PKK elebaşına özgürlük istedi

Berdan Öztürk, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı raporlara evet oylarını verdikten sonra söz aldı. Türkiye’yi AKPM’ye şikayet etti. “Türkiye’de sistematik işkence vardır, ülkemdeki işkence ve kötü muamelelerin bir özetini vermek istiyorum” dedi. Sonra da PKK elebaşına Öcalan’a özgürlük istedi.





Türk düşmanlığı lobisi

AKPM’de Türk düşmanlığı hep vardı. Bu yeni değil. Türkiye veya Azerbaycan fark etmiyor. Ermeni lobisi, Fransa’nın desteği, PKK destekçileri hepsi aynı safta buluşuyor.

Azerbaycan’a yapılan haksızlık, Türkiye’ye yapılmış haksızlıktır. Zaten son iki oylamada bu net şekilde görülüyor. Birinde Azerbaycan diğerinde Azerbaycan ile birlikte Türkiye hedef alınıyor.





AKPM’deki Türk Milletvekilleri Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı

Türk heyetindeki AK Parti milletvekilleri duruma tepki gösterdi. Zeynep Yıldız, Azerbaycan’ın AKPM’den dışlanmasına yönelik karara “Azerbaycan AKPM’nin vazgeçilmez bir üyesidir, Azerbaycan’ın AKPM’den çekilmesine sebep olan şartları oluşturan yaklaşımları doğru bulmuyoruz, her şartta can Azerbaycan’ın yanındayız, Azerbaycan’ın olmadığı bir Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, içine kapanık, kıtasal bir kuruluş olarak kalmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.





AKPM Ermeni-PKK siyasetine bırakılıyorsa Türkiye ile Azerbaycan buna direnmeli

Türkiye tepkili. Aynısı Türkiye’nin başına geldiğinde Azerbaycan da tepkili oluyor. Karşıda ise Türk düşmanlığı lobisi var. O lobide yok yok. Ermeni çeteleri de, PKK teröristleri de, onlara destek verenler de o lobinin içerisinde. İşte bu lobiye karşı Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın ortak sesinin daha yüksek daha baskın olması gerekiyor. Aksi halde bir Ermeni palavrasıyla oluşturulan düzmece raporla, Azerbaycan üyesi olduğu AKPM’nin dışına çıkmaya zorlanıyor. Bir PKK destekçisinin lafıyla Türkiye “işkenceci ülke” ilan ediliyor. Böyle bir platform Ermenilerle PKK’lıların siyaset alanı haline getirilmemeli. Batı böyle istiyor diye AKPM onların siyaset arenasına dönüştürülüyorsa, bunun hedefi olan Türkiye ile Azerbaycan daha fazla mücadele etmek durumundadırlar.







