Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor. Öte yandan Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit EDS kurulumu çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformunda, EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kurulması çalışmaları devam ediyor.