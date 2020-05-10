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Gündem Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit için 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde EDS kuruluyor
İSTANBUL

Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor. Öte yandan Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit EDS kurulumu çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler içerisinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yapılan denetimlerde ekipler, güvenlik noktasından geçen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor
FOTOĞRAF 10
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Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler içerisinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yapılan denetimlerde ekipler, güvenlik noktasından geçen araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.
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Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformunda, EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kurulması çalışmaları devam ediyor.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde EDS kuruluyor
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan denetimler sürüyor. Öte yandan Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi yasak olan araçları tespit EDS kurulumu çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan köprüden geçişi yasak olan araçları tespit etmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa güzergah kuzey platformunda, EDS (Elektronik Denetim Sistemi) kurulması çalışmaları devam ediyor.

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