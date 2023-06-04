|
Gündem

Avrupalı Alevilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı Abbasoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görev süresinin hayırlı olmasını diledi. Abbasoğlu, seçim psikolojisindeki partilere işaret ederek, "Her türlü ayrışmayı kullanacaklar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

11:19 . 4/06/2023 Pazar
Diğer
İsmet Abbasoğlu

İsmet Abbasoğlu

Yeni görev süresine başlayan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
O mesajlardan birini, Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı
İsmet Abbasoğlu
gönderdi.

Erdoğan'ın yeni görev süresinin hayırlı olmasını dileyen Abbasoğlu, yazılı açıklamasında, bir arada ve bir olmanın bu ülkeyi çok önemli başarılara ulaştıracağını belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Birliği, beraberliği bozmak ve bunu Alevi-Sünni meselesi üzerinden yapmak isteyen çok kişi, kurum ve parti olacağını dile getiren Abbasoğlu, bu ülkede yaşayan her bir Alevi'nin barıştan ve sevgiden yana olduğunu ifade etti.

"Biz Aleviler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Abbasoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yüzyılda felsefesini barış ve sevgiden yana kullanmasının ülkede yaşanabilecek birçok ayrışmanın önüne geçeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Seçimler bitmesine rağmen, hâlâ seçim psikolojisinde olan partiler ellerindeki her türlü ayrışmayı kullanacaktır. Bu yüzden biz Aleviler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Hükümetten talebimiz, Alevilerin hak ve taleplerinin daha fazla karşılanmasını sağlamak. Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun.

Erdoğan'a başarı dileği

İsmet Abbasoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni görev süresinde başarılar diledi.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Avrupa Alevi Düşünce Derneği
#İsmet Abbasoğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ömer Bolat kimdir?