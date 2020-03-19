Gündem Avrupaya açılan sınır kapılarından geçişler gece yarısından itibaren durduruldu Son dakika koşa koşa Türkiyeye girebildi
KIRKLARELİ

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler gece yarısından itibaren durduruldu: Son dakika koşa koşa Türkiye'ye girebildi

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Ancak Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor. Salih Şenoğlu, Bulgaristan sınırından 23.58 sıralarında giriş yaptı.

Haber Merkezi DHA
Salih Şenoğlu, son dakikada Türkiye'ye giriş yaptı.
Salih Şenoğlu, son dakikada Türkiye'ye giriş yaptı.

Duyurunun ardından Bulgaristan'da bulunan Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na akın etti. Buradan araçlarıyla ülkeye son anda yoğun şekilde giriş yapılırken, Bulgaristan'a çıkış bekleyen vatandaşlar da komşu ülkeye geçiş yaptı.

SON DAKİKADA GİRİŞ YAPTI

  • Bulgaristan'ın Harmanlı kentinden saat 23.58 sıralarında giriş yapan Salih Şenoğlu, "Gebze'de oturuyorum. 10 gündür Bulgaristan'da bulunuyordum. Bugün açıklamayı duyduktan sonra koşa koşa Kapıkule'ye geldik ve son anda ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'da bizde olduğu gibi koronavirüs önlemleri var." dedi.

Sınır kapıları gece yarısı kapatıldı.

BULGARİSTAN'A GİDEMEDİ

Bulgaristan'ın Silevengrad kentinde çalışan Hakan Taşdemir ise saat 00.00'ı geçtikten kısa süre sonra sınır kapısına geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geri gönderilen Taşdemir, "Bugün akşam saatlerinde sınır kapılarının kapanacağı haberini aldım ve hemen harekete geçtim. İstanbul'dan sırt çantamı alarak yola koyuldum. Geç kaldığım için geçişime izin vermediler. Şimdi geri dönüyorum" diye konuştu.

Hakan Taşdemir
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