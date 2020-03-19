Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişler gece yarısından itibaren durduruldu: Son dakika koşa koşa Türkiye'ye girebildi İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Ancak Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor. Salih Şenoğlu, Bulgaristan sınırından 23.58 sıralarında giriş yaptı.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 10:33 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 10:42 DHA