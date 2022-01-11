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İSTANBUL

Avukat Dilara Yıldız'ı 5 el ateş ederek öldüren cani tutuklandı: Öldürme kastı yokmuş

Tuzla'da, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı (29) silahla öldüren şüpheli Oktay Dönmez, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli Dönmez hakimlikteki ifadesinde, '5 el ateş ederek öldürdüğü' Dilara Yıldız'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Öldürme kastım yoktu" savunmasında bulundu. Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı belirlenmişti.

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Haber Merkezi AA
Avukat Dilara Yıldızı 5 el ateş ederek öldüren cani tutuklandı: Öldürme kastı yokmuş
Dilara Yıldız

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahilyolu Caddesi'ndeki bir restoranda kadına silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, baş, boyun ve göğüs bölgesine 5 mermi isabet eden Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

  • Ekipler, olay yerinde bulunan ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kadının eski nişanlısı Oktay Dönmez'i (29) gözaltına aldı. Avukat Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, eski uzman çavuş olduğu bildirilen zanlı, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Katil Oktay Dönmez
Katil Oktay Dönmez

GENÇ AVUKAT TEHDİT MESAJLARINI PAYLAŞMIŞ

Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Şüpheli Oktay Dönmez emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan Oktay Dönmez, ifadesinin alınmasının ardından "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs" ve "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Oktay Dönmez'in üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

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"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

  • Şüpheli Oktay Dönmez hakimlikteki ifadesinde, Dilara Yıldız'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Öldürme kastım yoktu. Kendisini zorla alıkoymadım. Birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeye gittik. Nişanlı olduğumuz sürece almış olduğu para ve altınları vermedi. Yalnızca annemin takmış olduğu takıları verdi. Bana da 'Ben seni kullandım attım.' dedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Kendisi de senet vereceğini kabul etti." savunmasını yaptı.

Yemek için gittikleri mekana 2 kişinin geldiğini ve bu kişilerin silahlı olduklarını düşündüğünü ileri süren Oktay Dönmez, "Karşımda oturan adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi. Ben cinnet getirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara'nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Dilara Yıldız'ın cenazesi yarın saat 12.00'de İstanbul Barosu önünde düzenlenecek törenin ardından Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke köyünde toprağa verilecek.

"ABLAMA ZORLA SENET İMZALATMAYA ÇALIŞIYOR"

Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız, olayın yaşandığı restoranın önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

  • Ablasının memleketi Samsun'a gittiğinde saldırganın onun evine girerek kaldığını belirten Merve Yıldız, "Ablam memleketten dönüyor, saldırgan kapıda yakalıyor. Mal varlığını almak için ablamın kafasına silah dayayarak evde zorla senet imzalatmaya çalışıyor. Ablam imzalamıyor, sonra bir şekilde onu kandırıp kurtulmak için buraya getiriyor." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldız, 5 ay önce ayrılan ablasına tehdit mesajları göndermesi üzerine Oktay Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığını anlatarak, saldırganın ceza almamak için "deli taklidi" yaptığını söyledi.

"ABLAMIN SESİ OLUN"

Ablasının, avukat olarak mağdur kadınların haklarını savunduğunu belirten Merve Yıldız, "Kadınlarımızı koruyamadığımız gibi benim ablamı da koruyamadık. Türk milleti olarak şimdi sesimizi duyurma zamanı, benim ablamın sesi olun." dedi.

Avukat Dilara Yıldız'dan kahreden mesaj: Dayı beni kurtar
FOTOĞRAF 11
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Olay, Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Dönmez (29) annesini görmek için memleketi Samsun'a giden ve bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'daki evinin anahtarını değiştirdi. 10 gün boyunca Yıldız'ın evinde kalan Dönmez, eve geldiğinde silah zoruyla Avukat Dilara Yıldız'ı alıkoyarak darbetti.
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İddiaya göre Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı. 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, kendisini ölümle tehdit eden eski uzman çavuş olan ayrıldığı nişanlısı Oktay Dönmez ile restorana gitmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi.
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Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalkarak, Yıldız'ın başına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına da silah doğrulttu.
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Ateş etmek istediyse de silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
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Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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\"'DAYI BENİ KURTAR' DİYE MESAJ ATTI BEN YETİŞEMEDİM\"<br>Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, \"Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye.
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Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti.
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'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı.
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Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu\" dedi. <br>
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Öte yandan Avukat Dilara Yıldız'ın arkadaşlarıyla birlikte hayvan beslemeye çıktığı, kedi beslediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldız'ın daha önceden katıldığı davetten özel bir televizyon kanalına röportaj verdiği anlara ait görüntülerdeki neşeli halleri dikkat çekti.
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Avukat Dilara Yıldız'dan kahreden mesaj: Dayı beni kurtar
İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından vahşice öldürülen Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu. Dayı Mahmut Akyel, "'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım" dedi.
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