Gündem Avukat sevgiliden gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu servisi
İSTANBUL

Avukat sevgiliden gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu servisi

Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘Hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2,4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukatı gözaltına aldı.

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Haber Merkezi İHA
Avukat sevgiliden gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu servisi
​Avukat sevgiliden gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu servisi.

İstanbul Esenyurt’ta, 3 Haziran’da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G’yi ziyarete gitti.

Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi.

ÇİKOLATA KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, avukat E.İ.’yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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