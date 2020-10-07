Ayakları zincirle bağlı bir şekilde bulunmuştu: Yangından son anda kurtulan çocuğun ailesinin savunması şoke etti

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde çıkan ev yangınında ortaya çıkan dramın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye yetkilileri yanan odada zincirle bağlı küçük bir çocuk görünce şoke olmuş, sivil vatandaşların da yardımı ile balta ile kesilen zincirden kurtulan çocuk yangını hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

Evleri yanan aileye Yenişehir’de TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev tahsis edilirken, evin eşyaları da Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından verildi. Küle dönen eve gelen aile bireyleri, kullanılabilecek eşya olup olmadığını kontrol etti.

OYNAT 00:14 İtfaiye ekipleri yangın çıkan evde küçük çocuğu zincirlenmiş halde buldu Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında eve giren bir itfaiye eri, 11 yaşındaki E.B.'yi odada zincire bağlanmış halde buldu. Mahallelinin yardımı ile kurtarılan E.B. hastaneye kaldırıldı. E.B.'yi babası Mehmet B.'nin çok yaramaz olduğu ve evden çıkmaması için zincirlediği ortaya çıktı. Tepki toplayan Mehmet B. ise pişman olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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Yangının olduğu gün ailenin kahvaltı yaptığı, yangının da elektrik kontağından çıktığı belirtildi

Sağ ayağındaki yanık sebebiyle hastanede tedavi edilen E.B., sürecin bitmesiyle anne ve ablalarıyla yangında küle dönen evlerine geldi.

Evinde ailesi tarafından zincirle bağlanan 11 yaşındaki E.B., yaşadığı anları korku dolu gözlerle anlatırken, "Babam beni yaramaz olduğumu için bağlıyordu. ’Kimseye zarar vermeyeyim’ diye böyle bir yola başvuruyordu. Ben yangın esnasında bağlı olduğum için neden alevlerin yükseldiğini görmedim. İtfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

6 çocuğun en küçüğü olan oğlu E.B.’nin çok yaramaz olduğunu belirten anne Hüsna Bilir, "Ben yangın esnasında pazara gitmiştim. Babası onu çok yaramaz olduğu için semt pazarının kurulduğu günler ayağından zincirle bağlıyordu. Yani sadece salı günleri. Ben geldiğimde evi o şekilde gördüm. böyle olmasını kimse istemezdi" şeklinde konuştu.

Aile Kaymakamlığın verdiği eve taşınırken, belediye ve kaymakamlık yardımıyla eşya temin edildi. Aile fertleri yetkililere teşekkür ederken, işsiz olan baba Mehmet Bilir’in ise emniyetteki işlemleri sürüyor.