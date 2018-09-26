Ayaküstü sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul salonu dışında iki liderin samimi bir şekilde kısa bir sohbet gerçekleştirdiği belirtildi. El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Trump'a da eşi Melania Trump'ın eşlik etti. Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
İdlib’i görüştüler
Erdoğan, Genel Kurul’a hitabından önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belçika Başbakanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Erdoğan ile Guterres, yakın iş birliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti. Görüşmede, Soçi Mutabakatı’nın ardından İdlib’de alınan tedbirlerin, Suriye’de Anayasa Komitesinin hayata geçirilmesi konularının ele alındığı bildirildi. Genel Kurul’a hitabının ardından da Erdoğan’ın temasları devam etti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Mozambik Devlet Başkanı Jacinto Nyusi ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya gelerek görüştü.