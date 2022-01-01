Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı

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CHP’li başkanın torbacı çocukları: Parti aracıyla uyuşturucu ticareti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalandı. Narkotik polisleri yaptıkları aramada araçta 158,54 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kardeşten Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticareti, Çetin Aşık’ın da uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunuyor.