Gündem Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı
İSTANBUL

Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı

Ayasofya Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti. Yılın ilk sabah namazına vatandaşların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta katıldı.

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Haber Merkezi İHA
Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı
Ayasofya Cami’ne vatandaşlar akın etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Twitter’da “Ailece camide, milletçe duadayız” diye duyuru yapması üzerine sabah saatlerinde vatandaşlar ailece camilere akın etti.

İHA

İstanbul’da birçok cami doldu taştı. Yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Ayasofya Cami’ne vatandaşlar akın etti.

İHA

Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu. Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti.

İHA

Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

İHA
İHA
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