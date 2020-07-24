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Gündem Ayasofya Camiine gelen Tansu Çiller Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir
POLİTİKA

Ayasofya Camii'ne gelen Tansu Çiller: Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir

Ayasofya Camii'ne gelen Tansu Çiller: Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir

Ayasofya Camii'nin ibadete açılışına gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eski Başbakan Tansu Çiller
Eski Başbakan Tansu Çiller

Ayasofya Camii'nin ibadete açılışına gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir" dedi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya'ya gelenler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı.

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"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin konuşan Çiller, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Gerçekten bugün tarihi bir gün, bir vuslat günü aynı zamanda. On yıllar değil, yüzyıllarca milletin adeta DNA'sına işlemiş, yakın ve uzun dönemli tarihimizin DNA'larında bulunan bir büyük özlem vardı her zaman. Bu özleme cevap verilebilmiştir. Bu heyecan bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu başaran tüm arkadaşlarımızı can-ı gönülden kutlamak istiyorum.
  • Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün emeğini geçenleri teker teker, ayrı ayrı kutlamak isterim. Bu vesileyle bugün bir şeye daha işaret etmek gereği var. Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Bugün Ayasofya Camii'ne geliyoruz, namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler ama son sözü daima milletimiz söyler. Milletimiz de ne söylerse iyi söyler, güzel söyler. Ve bugün milletlerin dediği olmuştur, vuslat günüdür. Bugün kavuşma günüdür. Dolayısıyla hayırlı olmasını diliyorum."

Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor
OYNAT 00:00
Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor
Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay'ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak. Bu tarihi anda Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılmak isteyen gençler tekbir getirerek Çemberlitaş'tan namazın kılınacağı alana doğru ilerledi.

"KADINA KALKAN ELİ TUTARIM"

Bir gazetecinin oğlu ile ilgili iddiaları sorması üzerine Tansu Çiller, şu şekilde konuştu:

  • "Tabii şunu söylemek lazım, kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler ama Allah'ın da bir hesabı vardır ve zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm, aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi
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