Ayasofya Camii'ne gelen Tansu Çiller: Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir Ayasofya Camii'ne gelen Tansu Çiller: Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir Ayasofya Camii'nin ibadete açılışına gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2020, 13:51 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2020, 13:51 DHA