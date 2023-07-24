Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümünde sabah namazı buluşması.

"Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz, ahirete irtihal eden nice insanlar bu hasretle yaşadılar, bu günleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek, en güzel şekilde değerlendirerek, ahirete o hasretle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz."