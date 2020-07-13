Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ayasofya işgal yıllarında böyle korundu Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki tabur camiye işgalcileri yaklaştırmadı
İSTANBUL

Ayasofya işgal yıllarında böyle korundu: Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki tabur camiye işgalcileri yaklaştırmadı

İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilen ve ilk cuma namazının kılındığı yer olan Ayasofya, fetihten sonraki yıllarda Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu. Yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'nın tanıklık ettiği en önemli direniş hikayelerinden biri ise 1918 işgal yıllarında gerçekleşti. İşgalciler Ayasofya’yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediler ancak Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki tabur cami önünde yerini almıştı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanıldı.
Ayasofya yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanıldı.

Danıştay'ın kararıyla müze kararı iptal edilen Ayasofya Cami tarihin çeşitli safhalarında Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu.

Bu tarihlerden belki de en önemlisi işgal yıllarında Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur askerin Ayasofya'da tuttuğu nöbetti.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
FOTOĞRAF 22
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.

CAMİYE YAKLAŞTIRMADILAR

İstanbul 13 Kasım 1918’de İtilaf devletleri tarafından fiilen işgal edildi. Bu fiili işgal durumu 16 Mart 1920’de resmi bir hüviyete kavuşturulmuştur. İşgal kuvvetleri Ayasofya’yı ele geçirmek için Ayasofya Camiinin önüne geldi, ancak burada nöbet tutan askerler onları camiye yaklaştırmadı.

İstanbul’un işgali üzerine Ayasofya Camii’ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker buraya yerleştirildi. İşgalciler Ayasofya’yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediler. Ancak buradaki askerler onları engelledi.

Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?
OYNAT 00:00
Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?
Ayasofya'nın cami olması için büyük bir mücadele veren şair, gazeteci ve siyasetçi Osman Yüksel Serdengeçti yazdığı bir yazı sebebiyle idam cezasıyla yargılanmıştı. Yazısında Ayasofya'ya 'Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?' diye soran Serdengeçti'nin mahkemedeki unutulmaz savunması da kayıtlara geçmişti.


BİNBAŞI TEVFİK BEY'İN DİRENİŞİ

Fransız birliğinin ısrarı üzerine Tevfik Bey onlara; zorla girmeye kalkarlarsa karşılık verileceğini söyleyerek Ayasofya’yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini bildirdi.

Binbaşı Tevfik Bey

İstanbul'a gelen İngiliz işgal kuvvetleri kumandanlığı tarafından yazılan bir mektupta da Ayasofya'nın 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu yazıyor.

Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
OYNAT 00:58
Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Câmii'nin aslına rücu etmesi vesileyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak, 'Hayırlı Mübarek Olsun' temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' ifadelerini kullanırken Mehmet Fırıncı ise, ''Doğrusu ilk defa Sungur abinin vefaatından sonra bizi davet etmiştiniz, orada söylemiştiniz, 'bir zemini hazırlanması lazım' diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah'' dedi.
Abone Ol Google News
ABDde çocuk ticareti skandalı!

ABD'de çocuk ticareti skandalı!

​Alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.
İşgal yıllarında böyle korundu

İşgal yıllarında böyle korundu

​İşgal kuvvetleri Ayasofya'yı ele geçirmek için gelince....
Borsadan mesaj gibi açılış: 1.453 puanla güne başladı

Sansasyonel <br>skor: 9-0

Sansasyonel
skor: 9-0

​PSG acımadı, milli futbolcularımız üzüldü.

Ölüm yağdıran darbeci pilotlar yüzsüzce göreve geri dönmek istedi.
Yeter ki imkan verilsin

Yeter ki imkan verilsin

​Türk akademisyen boyutu küçük gücü büyük motor icat etti.

Düşman gördükleri subayları itibarsızlaştırmak için iftira atıyorlar.
İstanbul'da dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon

​400 polisin katıldığı baskınlarda 75 kişi gözaltına alındı.

​Ayasofya'ya atanacak imam ve müezzinlerden ikisi belli oldu.

Şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.