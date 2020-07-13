Ayasofya işgal yıllarında böyle korundu: Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki tabur camiye işgalcileri yaklaştırmadı

Danıştay'ın kararıyla müze kararı iptal edilen Ayasofya Cami tarihin çeşitli safhalarında Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu.

Bu tarihlerden belki de en önemlisi işgal yıllarında Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur askerin Ayasofya'da tuttuğu nöbetti.

FOTOĞRAF 22 100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar 1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.



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CAMİYE YAKLAŞTIRMADILAR

İstanbul 13 Kasım 1918’de İtilaf devletleri tarafından fiilen işgal edildi. Bu fiili işgal durumu 16 Mart 1920’de resmi bir hüviyete kavuşturulmuştur. İşgal kuvvetleri Ayasofya’yı ele geçirmek için Ayasofya Camiinin önüne geldi, ancak burada nöbet tutan askerler onları camiye yaklaştırmadı.

İstanbul’un işgali üzerine Ayasofya Camii’ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker buraya yerleştirildi. İşgalciler Ayasofya’yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediler. Ancak buradaki askerler onları engelledi.

OYNAT 00:00 Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim? Ayasofya'nın cami olması için büyük bir mücadele veren şair, gazeteci ve siyasetçi Osman Yüksel Serdengeçti yazdığı bir yazı sebebiyle idam cezasıyla yargılanmıştı. Yazısında Ayasofya'ya 'Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?' diye soran Serdengeçti'nin mahkemedeki unutulmaz savunması da kayıtlara geçmişti.



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BİNBAŞI TEVFİK BEY'İN DİRENİŞİ

Fransız birliğinin ısrarı üzerine Tevfik Bey onlara; zorla girmeye kalkarlarsa karşılık verileceğini söyleyerek Ayasofya’yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini bildirdi.

Binbaşı Tevfik Bey

İstanbul'a gelen İngiliz işgal kuvvetleri kumandanlığı tarafından yazılan bir mektupta da Ayasofya'nın 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu yazıyor.

OYNAT 00:58 Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi' Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu. BiP'te paylaş

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