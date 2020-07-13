Ayasofya işgal yıllarında böyle korundu: Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki tabur camiye işgalcileri yaklaştırmadı
İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilen ve ilk cuma namazının kılındığı yer olan Ayasofya, fetihten sonraki yıllarda Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu. Yaklaşık 500 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya'nın tanıklık ettiği en önemli direniş hikayelerinden biri ise 1918 işgal yıllarında gerçekleşti. İşgalciler Ayasofya’yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediler ancak Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki tabur cami önünde yerini almıştı...
İstanbul 13 Kasım 1918’de İtilaf devletleri tarafından fiilen işgal edildi. Bu fiili işgal durumu 16 Mart 1920’de resmi bir hüviyete kavuşturulmuştur. İşgal kuvvetleri Ayasofya’yı ele geçirmek için Ayasofya Camiinin önüne geldi, ancak burada nöbet tutan askerler onları camiye yaklaştırmadı.
İstanbul’un işgali üzerine Ayasofya Camii’ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker buraya yerleştirildi. İşgalciler Ayasofya’yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediler. Ancak buradaki askerler onları engelledi.