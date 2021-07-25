Ezan eksik olmasın

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı “fethin sembolü” Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Geçen yıl 24 Temmuz’da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti. Farklı ülkelerden Müslümanların akınına uğrayan camiye namaz vaktinden önce gelenler, Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı namaz öncesi cemaat, koronavirüsle mücadele tedbirlerine uygun saf tuttu.

ÇOCUK SESLERİ ÇOK GÜZEL

Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, “Çocuk sesleriyle Ayasofya’da namaz kılmamız çok güzel oluyor. İyi oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Komşularınıza söyleyin, anlatın. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın” dedi. Başkan Erbaş, ayrıca sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında Ayasofya Camii ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Yeniden ibadete açılışının sene-i devriyesinde sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeydik. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten, minarelerindeki ezan seslerinden bizleri mahrum bırakmasın.”

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CEMAATİN SAYISI ARTSIN İNŞALLAH

Ayasofya-i Kebir Camisi’nin yeniden ibadete açılmasının ilk yıl dönümünde ziyaretçilerin ilgisi de yoğundu. Pek çok yerli ve yabancı turist içeri girebilmek için kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Almanya’dan memleketi Konya’ya giderken Ayasofya’ya namaz kılmak için uğrayan Mehmet Eken, şunları kaydetti: “Özellikle burayı ziyaret için eşimle geldim. Nasip oldu bizlere de. Bir yıl önce açıldı, uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Ali Erbaş Hocamızın da sabah namazını kıldırması ayrı bir mutluluk oldu. Allah inşallah şuurlu cemaatin sayısını artırsın. Bu, bizim ve İslam alemi için ayrı bir mutluluk. Bazı yabancıların konuşmalarına kulak misafiri olduk. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın açtırdığı Ayasofya’dan arıyorum’ diyorlardı. Bunlar Cumhurbaşkanımızın reklamı değil, İslam alemine verilen bir mesajdır.”

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Ali Erbaş

AÇANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sabah namazını kılan Yusuf Vatandaş da “Camide yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını kıldık. Allah bizlere bugünleri gösterdi. Açanlardan Allah razı olsun” diye konuştu. Babasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ziyarete gelen Barış Yıldız, “Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Kalabalığı görüyorsunuz. Keyifle gelmek isteğimiz yerlerden birisiydi. Birkaç defa geldik ama bugün başka bir huzurla ve heyecanla geldik. Çok sevinçliyiz” dedi.

YÜZ BİNLER AKIN ETTİ

Ayasofya, İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten, 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal edince Ayasofya’da yeniden ibadet etmenin yolu açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, sosyal medya hesabından “Hayırlı olsun” notunu paylaştı. Yüz binlerce vatandaş açılış günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazını kılmak için meydana akın etti.

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Fuat Oktay

SULTAN FATİH'İN RUHU ŞAD OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Oktay, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunarak “Ayasofya Camii’nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi. Hamdolsun ibadete açıldığı günleri gördük, Fatih Sultan Mehmed Han’ın ruhu şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere, Ayasofya Camii’mizin ibadete açılmasında emeği olan herkese minnet borçluyuz” değerlendirmesini yaptı.

HAYAT Ayasofya-i Kebir Camii ibadete açılmasının ilk yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı