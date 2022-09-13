Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yurtları inceledi

Daha önce de tebdili kıyafet üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Kuşadası Diş Tedavi Merkezi ve Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemelerde bulunan rektör, “Evlatlarımın kalacağı yerler, onları kimlere emanet etiğimiz bizim için çok önemli. Yurtlara ziyaretlerde bulundum; sosyal ve fiziki alanlarını inceledim, yurt işletmecileriyle biraraya geldim, şimdi içim daha huzurlu ve rahat.” dedi.

Kampüs alanına yakın bölgedeki rastgele seçilen yurtlarda öğrencilerin kalacağı odaları ve yurtları inceledi.

"Her zaman istişare ve iş birliği içinde olmayı isterim"

Öğrencileri evlatları olarak gördüğünü belirterek barınma olanaklarını yerinde inceleyen ve yurt yetkilileri ile görüşen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Aileler size evlatlarını bizler ise evlatlarımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizi sizlere emanet ediyoruz. Sorumluluğunuz büyük, inanıyorum ki her biriniz çocukların hayatına dokunuyorsunuz. Bu süreçte her zaman istişare ve iş birliği içinde olmayı isterim.” dedi.

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Öğrenci dostu üniversite şehirleri sıralamasında aydın 7. sırada

Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nın [ÖDÜŞ] 2022 yılı sonuçlarına göre Aydın’ın 7. sırada olduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrenciler için bilimsel anlamda güçlü bir eğitim sürecinin yanı sıra verimli bir şehir hayatı da önem taşıyor. Aydın halkı, öğrencilere her zaman içtenlikle yaklaşmıştır. Bu süreçte yurtların da öğrencilerin yuvaları olmasını temenni ediyorum. Her birinize emekleriniz için teşekkür ederim.” dedi.

ADÜ’nün yükselen başarı grafiği, doluluk oranlarını etkiliyor

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten yurt yetkilileri, ADÜ’nün yükselen başarı grafiğinin doluluk oranlarımızı olumlu yönde etkilediğini belirterek öğrencilerin her zaman yanında olduklarını, verimli bir eğitim hayatı geçirmeleri için çalıştıklarını ifade ettiler.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin şehre büyük bir katma değer sağladığını ve bölgeyi güçlendirdiğini belirten yurt yetkilileri, pandemi döneminde yaşanan zorlukların ardından 2022-2023 akademik yılında öğrencilere en kaliteli ve güzel hizmeti vermek için çalışacaklarını ifade ettiler.

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Ziyaret, yurt yetkililerinin bilgi vermesi ve Rektör Aldemir’in öğrencilerin barınma olanaklarını incelemesi ile sona erdi.