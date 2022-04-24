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Gündem Hırsızı kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı
AYDIN

Hırsızı kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Aydın haber: Hırsızı kovalayan bekçinin bacağına demir korkuluk saplandı
İhbar üzerine bölgeye gelen bekçiler, apartmanın çevresini kontrol ederken şüphelilerle karşılaştı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Devrim Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmana çatı katından yabancı kişilerin girmeye çalıştığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen bekçiler, apartmanın çevresini kontrol ederken şüphelilerle karşılaştı.

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Bekçileri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelinin peşine düşen bekçi S.Y, kovalamaca sırasında demir kapı üzerinden atlamaya çalıştı ancak bacağına demir korkuluk saplandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaçan hırsızlık şüphelisi M.Ö., kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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