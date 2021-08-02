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AYDİN

Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin karıştığı kazada otomobil ikiye bölündü. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Aydın haber: Kazada otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü
İkiye bölünen otomobildeki Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ekmek dağıtılan hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA

Otomobil ikiye bölündü

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuyucak yönünden Karacasu yönüne gitmekte olan Ahmet Mutlu (42) yönetimindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil, Karacasu yönünden Kuyucak yönüne giden Hüseyin D. idaresindeki 09 AAH 763 plakalı ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

Otomobildeki Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz hayatını kaybetti
DHA
Otomobildeki Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz hayatını kaybetti

Otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz'ün (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz hayatını kaybetti
DHA
Otomobildeki Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz hayatını kaybetti

Diğer araç sürücüsü Hüseyin D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen savcının incelemesini ardından Ahmet Mutlu ve Çetin Aksöz'ün cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şarampole devrilen TIR ikiye bölündü: Biri ağır iki yaralı var
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Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi.
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İddiaya göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Mehmet Taş idaresindeki 33 CNC 86 plakalı TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
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Orta refüje çarparak TIR, yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi.
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Kaza sırasında TIR'ın kupasından fırlayan şoför Mehmet Taş ve yanındaki kardeşi Hasan Taş, ağır yaralandı.
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TIR'ın kupası ikiye bölünürken, kazanın şiddetiyle refüjdeki demirler sökülerek yolu trafiğe kapattı.
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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ağır yaralı Hasan Taş, sağlık ekiplerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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Hasan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şoför Mehmet Taş ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan refüj demirlerinin yoldan kaldırılması ile trafik, polis ekiplerince tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Şarampole devrilen TIR ikiye bölündü: Biri ağır iki yaralı var
Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, şarampole devrildi. Refüjdeki bariyerleri yerinden söken TIR'ın kupasının ikiye bölündüğü kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü
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Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil direğe çarparak parçalara ayrıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
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Kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında Şahin marka otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı.

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