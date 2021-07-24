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AYDİN TÜRKİYE

Yoldan geçene aşı yaptılar

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü turizm yolu üzerinde bulunan Çine Devlet Hastanesi ile sadece Aydınlılara değil yolu Aydın’a düşen herkese hizmet verdi.

Haber Merkezi İHA
Aydın haber: Yoldan geçene aşı yaptılar
Tatil yolu güzergahındaki Çine Devlet Hastanesi'nde yoldan geçen tatilcilere Koronavirüs aşısı yapıldı.

Çine Devlet Hastanesi’nde tatilcilere özel kurulan covid-19 aşı polikliniğine aşısını yaptırmamış olup yoldan geçen herkesin faydalanması için uyarıcı tabelalar dikildi. Hizmetten yüzlerce kişinin faydalandığı belirtildi.

Trafik ışıklarına asılan ilanlarla tatilcilere hem mola hem de aşı yaptırma fırsatı duyuruldu.
İHA
Trafik ışıklarına asılan ilanlarla tatilcilere hem mola hem de aşı yaptırma fırsatı duyuruldu.

HASTANE TURİZM GÜZERGAHI ÜZERİNDE

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya güzergahında bulunan Çine Devlet Hastanesi’nde bu yaz farklı bir sağlık hizmeti verdiklerini belirten Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Zafer Alkaya, bu hizmet ile hiç kimsenin tatil programında bir aksaklık olmadan aşılarını da yaptırabildiğini söyledi.

İHA

ALTERNATİF AŞI HİZMETİ

Çine Devlet Hastanesi’nin turizm yolu güzergahında olduğunu ve çeşitli illerden yola çıkıp Muğla ve Antalya’da tatil yapmak isteyenlere alternatif bir aşı hizmeti verdiklerini kaydeden Başhekim Zafer Alkaya, “Tatile giderken ya da dönerken karayoluna 100 metre mesafedeki hastanemize uğrayanlar hem mola verip hem de covid-19 aşılarını yaptırma şansına sahipler. Bunun için yol kenarına uyarıcı levhalar da yerleştirdik. Halkımız tatil yolunda da güvenle aşılarını yaptırabilir” dedi.

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