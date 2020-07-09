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Aydın haberleri: Dinlenmek için oturduğu duvardan düşen adam hayatını kaybetti

Dinlenmek için oturduğu duvardan düştü: Hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dinlenmek için oturduğu 5 metre yükseklikteki sitenin bahçe duvarından aşağıya düşen 58 yaşındaki boya ustası Refah Mutlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Refah Mutlu
Refah Mutlu

Olay, saat 09.30 sıralarında Aydın'ın Ege Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki boya ustası Refah Mutlu sabah saatlerinde işine gitmek için evinden çıktı. Dinlenmek için bir sitenin 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının üstüne oturan Mutlu, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hayatını kaybetti

Olaydan yarım saat sonra site görevlisinin bahçe sularken yerde hareketsiz bir şekilde birinin yattığını görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Mutlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Refah Mutlu’nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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