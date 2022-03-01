Tarlada oluşan esrarengiz çukur merak konusu oldu.

Polonya-Ukrayna sınır kapsısında mahsur kaldıkları süreç içinde yetkililerden yardım istemek ve seslerini duyurmak amacıyla Çarklı, yaşadıkları anları kayda alarak bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştıklarını ifade etti. Yardım istediği görüntüler de ise Çarklı, \"Şu anda Ukrayna-Polonya sınır kapısındayız. Lviv’e yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Medyka sınır kapısındayız. Dün itibariyle buradaydık. Ukrayna vatandaşları dışında kimsenin, hangi milletten olursa olsun, yaya olarak Polonya tarafına geçmesine izin vermiyorlar. Bu nedenle yaklaşık 24 saattir burada Medyka sınır kapısında mahsur durumdayız. Şurada görmüş olduğunuz yeşil binada geceyi geçirdik, ısıtma yok, su yok. Ayrı bir tarafta tuvalet imkanı var ama tuvaletten bile para alıyorlar, tuvaletler çok kötü. Bu binanın içerisinde bir mutfak alanı var ama mutfak da bir işletme gibi kullanılıyor. Hani para karşılığı sadece hizmet veren bir yer. Burada yaklaşık 70 kişiyiz, 70 Türk’üz, dün gece itibariyle 7 kişiyi tahliye edebildik. Bazı diplomatik imkanlar dahilinde ama bu 7 kişiyi tahliye ederken çok zorluk çektik. Ukrayna askeri tarafından araba içine silah doğrultmaya kadar giden bazı olaylar yaşandı. Hatta ilk grup bu sebep nedeniyle geri döndü. Bir mutfak, para karşılığı kahvaltı gibi imkanlar sunabiliyor ama çok komik şeyler yiyoruz. Bir bu kadar insan da dışarda var. Bunların hepsi Türk değil tabii ki, farklı milletten de insanlar var. Bu şekilde Medyka sınır kapısında yardım bekliyoruz. Açız, yorgunuz, psikolojik olarak tükenmiş durumdayız. Umutlanmak istiyoruz. Somut adımlar, bize bilgi verilmesi, bir gelişme. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz dört bir koldan. Umarım en kısa zamanda güvenle Türkiye’ye döneriz. Buradaki tek amacımız Polonya sınırına geçip Varşova’ya ulaşmak çünkü Türkiye’ye en kolay dönebilme imkanımız Varşova havalimanından olabilecek ilk uçuşu yakalamak ama Polonya sınırına geçemediğimiz için kitlenmiş durumdayız. Durum bundan ibaret, 24 saattir buradayız 48 saattir yoldayız. 25 Şubat öğlen saatlerinde Lviv’den yola çıktık\" ifadelerini kaydetmişti.