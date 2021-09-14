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Aydın'da acı haber: Eve dönmeyen babalarını aramaya çıktılar cenazesini buldular

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eve gelmeyen babalarını aramaya çıkan çocukları, şarampole devrilen kamyonetin içinde babalarının cenazesi ile karşılaştı.

Haber Merkezi İHA
Aydın son dakika haberleri: Eve dönmeyen babalarını aramaya çıktılar cenazesini buldular
Açık kasa kamyonet devrilmiş halde bulundu.

Aydın'daki olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Nazilli’ye bağlı kırsal Hasköy Mahallesi’nde bulunan zeytin bahçesine giden ve eve bir türlü dönmeyen babalarına telefonla ulaşamayan Adem Hasköy’ün (68) eşi ve çocukları, babalarına telefonla da ulaşamayınca aramaya çıktı.

Uzun aramalar sonucu Hasköy girişinde bulunan 20 metrelik şarampolde babalarına ait 35 ZRH 52 plakalı açık kasa kamyoneti devrilmiş halde buldular. Babaları Adem Hasköy’ü şoför mahallinde sıkışmış olduğunu ve hayatını kaybettiğini anlayan aile hemen 112 İhbar servisini arayarak bilgi verdiği öğrenildi. 112’ye bağlı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şarampole taklalar atarak devrildiğini gören ekipler, Adem Hasköy’ün araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. İlk incelemelerin ardından Hasköy’ün cenazesi AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.

Ailenin ilk ifadesinde Nazilli’ye yaklaşık 10 km mesafedeki dağlık Hasköy Mahallesinde bulunan zeytin bahçesine her gün gidip gelen babalarının akşam saati olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine şüphelenerek aramaya çıktıklarını ve aramalar sonucu saat 22.40 civarında acı olayla karşılaştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Adem Hasköy’ün kalp rahatsızlığı olduğu, kazanın da kalp krizi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, Hasköy’ün cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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