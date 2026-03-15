Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın Üniversitesi’de “Şubat 28” kirizi: Yüzlerce akademisyenin maaşları kesildi

Esra Nur Göregen
21:44 15/03/2026
15/03/2026
Diğer
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yaklaşık 400 akademisyenin maaşından 15 ila 35 bin lira arasında kesinti yapılması krize yol açtı. Üniversite yönetimi kesintiye “Şubat ayı 28 gün çekti” gerekçesini gösterdi. Maaşları eksik yatırılan akademisyenler, Personel Daire Başkanlığı önünde toplanarak açıklama talep etti. Üniversite yönetiminin akademisyenlere güvenlik yönlendirdiği iddia edildi.

On binlerce liralık "izahsız" kesinti

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) akademik personelin Şubat ayı maaş ödemelerinde yapılan kesintiler tartışma yarattı. Edinilen bilgilere göre çoğunluğu araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinden oluşan yaklaşık 400 akademisyenin maaşından 15 bin ile 35 bin TL arasında değişen tutarlarda kesinti yapıldı.

Herhangi bir disiplin soruşturması ya da iş sözleşmesine aykırı bir durum olmaksızın gerçekleştirilen kesintiler akademisyenler arasında tepkiye neden oldu. Kesintilerin özellikle araştırma görevlilerinde yaklaşık 20 bin liraya kadar ulaştığı ifade ediliyor.

Akademisyenler Personel Daire önünde toplandı

Maaşlarının eksik yatırıldığını belirten akademisyenlerden 50’den fazlası üniversitenin Personel Daire Başkanlığı önünde toplanarak kesintilerin gerekçesine ilişkin açıklama talep etti. Akademisyenlerin üniversite yönetimine gönderdiği e-postalara yanıt alamadığı, personel dairesinin ise “açıklama yapamayız” diyerek bilgi vermekten kaçındığı öne sürüldü.

Toplanan akademisyenlerin bulunduğu alana rektörlük tarafından güvenlik görevlilerinin yönlendirildiği de iddialar arasında yer aldı.

“ŞUBAT 28 GÜN” gerekçesi

Akademisyenlerin tepkileri üzerine üniversite yönetiminden yapılan ilk açıklamada kesintinin sebebi olarak “Şubat ayının 28 gün çekmesi nedeniyle oluşan iki günlük eksiklik” gösterildi. Ancak yapılan hesaplamalarda kesilen tutarların iki günlük yevmiyenin çok üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Yapılan kısmi düzeltmelere rağmen kesintilerin büyük bölümünün iade edilmediği öğrenildi.

“Mesai" tartışması

Üniversite personelinin sözlü olarak yaptığı açıklamada ise kesintilerin “mesai saatlerine riayet edilmemesi” gerekçesiyle yapıldığı ifade edildi. Ancak akademisyenler, akademik mesleklerde klasik anlamda ofis mesaisi bulunmadığını belirterek bu gerekçeye tepki gösterdi. Kesintilerin özellikle araştırma görevlilerinde benzer tutarlarda olması da akademisyenler arasında tartışma yarattı.

"Ödemeler aksayabilir"

Akademisyenler, maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle kredi ve taksit ödemelerinde sorun yaşayabileceklerini belirtiyor. Bayram öncesinde yaşanan kesintilerin mağduriyeti artırdığını ifade eden akademisyenler, üniversite yönetiminden kurumsal bir açıklama yapılmasını talep ediyor.

İmaj zedeleniyor, yönetim susuyor

Hali hazırda yeni akademik personel ilanları açık olan üniversitenin, kendi mevcut çalışanlarını bu şekilde mağdur etmesi kurum imajına da büyük darbe vurdu. Bayram öncesi ikramiye beklediğini belirten akademisyenlerin maaşlarında yapılan bu kesintilerle ilgili YÖK’ün ve ilgili mercilerin takınacağı tavır merakla bekleniyor. Bireysel görüşme baskısı yapan okul yönetimi yapılan haksızlıkla ilgili resmi hesaplardan henüz bir açıklama yapmadı.


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
