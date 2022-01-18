Aydın ve İzmir’de otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları otomobillerin hasarlı çıktığı ve kilometreleriyle oynandığı yönünde 38 kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Aydın ve İzmir'de teknik ve fiziki takibin ardından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ö.A, M.C, M.K, U.A, O.A, G.K, A.K, A.Ç, Y.Ç, S.A, M.K. ve Ö.K'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 103 tabanca fişeği, 4 bıçak, muşta ile çok sayıda dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

Şüphelilerin suç örgütü kurarak ağır hasarlı ve yüksek kilometreli lüks otomobilleri tamir ettirip sayaçlarıyla oynadıkları ve sahte ekspertiz raporuyla internet sitesi üzerinden yüksek fiyata sattıkları iddia edildi.

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