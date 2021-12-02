Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinde Kıyı Ege’de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (03.12.2021 Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, 04.12.2021 Cumartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2); kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Didim ve Söke) çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.