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Gündem Aydında banka müdürü sokak ortasında banka müdürüne dehşeti yaşatmıştı Adalet yerini bulsun diye üst mahkemeye taşıyacak
AYDİN

Aydın'da banka müdürü sokak ortasında banka müdürüne dehşeti yaşatmıştı: Adalet yerini bulsun diye üst mahkemeye taşıyacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iş yerine giderken Serdar Günay'ın (38) yumruklu saldırısına uğrayıp, taciz edilen 42 yaşındaki banka müdürü Pelin Yarmacı, "Hakimin verdiği 12 yıl 4 aylık hapis cezası ile adalet bir nebze de olsa yerini bulmuş oldu. Ancak kararı bir üst mahkemeye götüreceğiz. Hakimin kasten yaralama suçundan verdiği 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk" dedi.

Haber Merkezi DHA
Banka müdürü sokak ortasında dehşeti yaşamıştı.
Banka müdürü sokak ortasında dehşeti yaşamıştı.

Kuşadası'ndaki bir bankada müdür olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs Çarşamba günü iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkalı Serdar Günay'ın saldırısına uğradı. Yarmacı'yı darp edip, taciz eden Günay, içinde kişisel eşyaları bulunan çantasını da gasp edip kaçtı. Günay, olaydan kısa süre sonra polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan zanlı hakkında, 'Kasten yaralama ve yağma' ile 'cinsel taciz' suçlarından dava açıldı.

Tahliye talebi reddedildi

Söke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen davanın karar duruşmasında Serdar Günay'ın tahliye talebi mahkeme heyetince reddedildi. Hakim, Günay'ı 'yağma ve nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Pelin Yarmacı ise verilen karar ile ilgili olarak konuştu.

"Yaşadığım şehri değiştirdim"

Başına gelen olayı hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Pelin Yarmacı, "Öncelikle mahkeme süreci boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hakimin verdiği 12 yıl 4 aylık hapis cezası ile adalet bir nebze de olsa yerini bulmuş oldu. Ancak kararı bir üst mahkemeye götüreceğiz. Çünkü hakimin kasten yaralama suçundan verdiği 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk. Serdar Günay'ın attığı yumruklar nedeniyle burnum kırıldı. Hala tedaviye devam ediyorum. Başıma gelenlerden sonra yaşadığım şehri değiştirdim. En büyük temennim cezanın caydırıcı olması" diye konuştu.

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