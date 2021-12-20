​Aydın'da doktora kafa atan saldırgan tutuklandı.

Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.
Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.
Serbest bırakılan ancak tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınan eşkıya tutuklandı.