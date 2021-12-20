Gündem Aydında doktora kafa atan saldırgan tutuklandı
AYDIN

Aydın'da doktora kafa atan saldırgan tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D, kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaralamıştı. Serbest bırakılan ancak tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınan eşkıya tutuklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Aydında doktora kafa atan saldırgan tutuklandı
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Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.

Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı
OYNAT 01:00
Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı
Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı.


  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.

Serbest bırakılan ancak tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınan eşkıya tutuklandı.

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