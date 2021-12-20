​Aydın'da doktora kafa atan saldırgan tutuklandı.

Afyonkarahisar’da iç ısıtan görüntü: Üşüyen sokak köpeğinin üzerine battaniye örttü

Afyonkarahisar'da terzi esnafı kadın soğuk havadan dolayı üşüyen sokak köpeğini altına serdiği kartonlar ile dükkanında getirdiği battaniyeyi örterek ısıttı. Esnafı bu hareketi görenlerin içini ısıtırken vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.