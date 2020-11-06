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AYDİN

Aydın'da 'pes' dedirten olay: Polis yurttan firar eden koronavirüslü şahsı arıyor

Aydın'da 'pes' dedirten olay: Polis yurttan firar eden koronavirüslü şahsı arıyor

Aydın'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde izole olması gereken şahıs dışarıda olduğu tespit edilince kurallarına aykırı davrandığı için yurda yerleştirdi. Ancak akşam saatlerinde virüslü şahsın yurttan da firara ettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri her yerde Faruk O. isimli şahsı arıyor.

Haber Merkezi İHA
Virüslü şahsın yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Virüslü şahsın yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Koronavirüsün son dönemde en çok yayıldığı illerin başında gelen Aydın’da vatandaşların sorumsuzluğu adeta ‘pes’ dedirtiyor. Kolluk kuvvetleri ve diğer görevli ekiplerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların izolasyon sürecini ısrarla uymadıkları ortaya çıktı.

Aydın Efeler ilçe merkezi Osmanyozgatlı Mahallesi 1274 sokaktaki bir evde yaşayan Faruk O. İsimli şahıs korona virüs nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantinaya alındı.

SOKAKTA YAKALANDI

Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi.

YURTTAN FİRAR ETTİ

Akşam saatlerinde yurttan da firara ettiği belirlenen virüslü şahsın başkalarına virüs bulaştırmadan yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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