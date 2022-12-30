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AYDIN

Aydın'daki restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, tüp değişimi sırasında patlamanın yaşandığını ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Aydındaki restoranda tüp patlaması: 7 ölü, 5 yaralı
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında tüp nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı öğrenildi.

AA

VALİ AKSOY: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA YAŞANDI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

AA

7 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

PATLAMANIN NEDENİNİ AKTARDI

Vali Aksoy, işletme sahibinin tüpte arıza tespit edilmesi üzerine servis ekiplerini çağırdığı, değişim çalışması yapıldığı esnada sızıntının tespit edildiğini ve akabinde patlamanın yaşandığını aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.


Ayrıntılar geliyor...


Aydın Nazilli'de bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 00:30
Aydın Nazilli'de bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.


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