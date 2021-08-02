Gündem Aydındaki yangın Muğlaya sıçradı Ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti
MUĞLA

Aydın'daki yangın Muğla'ya sıçradı: Ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Muğla il sınırındaki Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Alevler, Kavaklıdere'de 3 mahalleye giden yolları kapatırken, ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük yaşadığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Aydındaki yangın Muğlaya sıçradı: Ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti
Aydın'da çıkan orman yangını, Muğla'ya sıçradı

Yangın, saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevlere 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahaleye başlandı. Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere'ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi.

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAKTA GÜÇLÜ ÇEKTİ

Alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

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