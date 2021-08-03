Gündem Aydından sevindiren haber geldi Orman yangını kontrol altına alındı
AYDİN

Aydın'dan sevindiren haber geldi: Orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının Muğla sınırına da sıçradığını belirten Vali Hulusi Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Aydından sevindiren haber geldi: Orman yangını kontrol altına alındı
Foto/arşiv

Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının Muğla sınırına da sıçradığını belirten Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü." dedi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Şenay Kurt, yangın sırasında ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları komşusunun ahırına taşıdıklarını söyledi.

Kürekle alevleri söndürmek için mücadele ettiğini belirten Kurt, "Bugün burada cehennemi yaşadık. Ateş geliyor denildiğinde dağın öteki kısmındaydı ama biz buraya koşarak geldik. Ahırdan hayvanlarımızı çıkardım. İnek, tavuk, köpek ve eşek vardı. Eşeği saldım, eşeği az önce aşağıda canlı olarak görünce çok mutlu oldum, Allahıma şükürler olsun. Eşeğimi gördüm orada." diye konuştu.

Dün Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde orman yangını çıkmış, yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşmıştı.

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