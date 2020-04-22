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AYDİN

Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü: İşsizlere iş oldu

Aydın'da bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen bitkiler Aydın'da tatlı gelire dönmüştü. Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da dağlara gidemeyenlerin de sofrasına da aş oluyor.

Haber Merkezi İHA
Samet Uçar
Samet Uçar

Bağı 5 TL ile 10 TL arasında satılan sarmaşıklar sayesinde özellikle kırsal kesimde yaşayan binlerce kişi kendisine iş bulup para kanmanın keyfini yaşıyor. Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yerini alan kedirgen ve sarmaşıklar Aydın'ın yanı sıra Ege illerinde sevilerek tüketiliyor.

Aydın şehir merkezi ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında tezgahları süsleyen Aydın'ın bu acı otu sadece Aydın'daki Pazar tezgahlarını değil başta İzmir olmak üzere Ege'deki pek çok ilde satılıyor.

Acı otu.

'Vatandaşlar da bu yıl daha fazla sarmaşık tüketme eğiliminde'

Bahar mevsiminde bolca tüketilen doğal olduğu için de oldukça sağlıklı olduğu belirtilen kedirgen otunun bu yıl oldukça bol olduğunu ve vatandaşlar tarafından da daha fazla tercih edildiğini belirten Aydınlı vatandaşlardan Samet Uçar, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • "Bu yıl bahar geç geldi ancak hava tam sarmaşıkların istediği gibi oldu. Sarmaşık oldukça fazla çıktı. Vatandaşlar da bu yıl daha fazla sarmaşık tüketme eğiliminde. Özellikle uzmanların doğal beslenme uyarılarını dikkate alanlar şifa niyetiyle bile sarmaşık tüketiyor. Özellikle dağ köylerinde oturanlar dağ dağ dolaşıp topladıkları sarmaşıkları toptancıya, toptancılar da pazar yerlerinde tezgah açanlara dağıtıyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan bu otlar, toplayanı da yiyeni de mutlu ediyor."

Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü: İşsizlere iş oldu Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü: İşsizlere iş oldu
FOTOĞRAF 5
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Bağı 5 TL ile 10 TL arasında satılan sarmaşıklar sayesinde özellikle kırsal kesimde yaşayan binlerce kişi kendisine iş bulup para kanmanın keyfini yaşıyor.
Title
Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yerini alan kedirgen ve sarmaşıklar Aydın'ın yanı sıra Ege illerinde sevilerek tüketiliyor.
Title
Aydın şehir merkezi ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında tezgahları süsleyen Aydın'ın bu acı otu sadece Aydın'daki Pazar tezgahlarını değil başta İzmir olmak üzere Ege'deki pek çok ilde satılıyor.
Title
​Bahar mevsiminde bolca tüketilen doğal olduğu için de oldukça sağlıklı olduğu belirtilen kedirgen otunun bu yıl oldukça bol olduğunu ve vatandaşlar tarafından da daha fazla tercih edildiğini belirten Aydınlı vatandaşlardan Samet Uçar, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Bu yıl bahar geç geldi ancak hava tam sarmaşıkların istediği gibi oldu. Sarmaşık oldukça fazla çıktı. Vatandaşlar da bu yıl daha fazla sarmaşık tüketme eğiliminde. Özellikle uzmanların doğal beslenme uyarılarını dikkate alanlar şifa niyetiyle bile sarmaşık tüketiyor. Özellikle dağ köylerinde oturanlar dağ dağ dolaşıp topladıkları sarmaşıkları toptancıya, toptancılar da pazar yerlerinde tezgah açanlara dağıtıyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan bu otlar, toplayanı da yiyeni de mutlu ediyor.
Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü: İşsizlere iş oldu Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü: İşsizlere iş oldu
Aydın'da bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen bitkiler Aydın'da tatlı gelire dönmüştü. Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da dağlara gidemeyenlerin de sofrasına da aş oluyor.
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