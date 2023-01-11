Aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz: Tek bir ülküdaşımı ezdirmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu. Cinayetten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırının ivme alarak hız kazandığını söyleyen Bahçeli, “Tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım” dedi.

FETÖ’CÜLER KALKIŞMA BAŞLATTI

“Madem herkes sırasını savdı, herkes taşları döktü, şimdi söz sırası bize gelmiş demektir” diyen Bahçeli, cinayete ilişkin sislerin dağılmasını, önünün ve ardının aydınlığa kavuşmasını beklediklerini kaydetti. Her gelişmeyi yakından takip ettiklerini de söyleyen Bahçeli, tüm FETÖ'cülerin MHP'ye karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattıklarını da ifade etti.

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GÖLGESİ MHP’YE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ

Bahçeli, şunları söyledi: “Nitekim iğrenç oyunu görüyoruz, beşinci kol faaliyetinin açıkça farkındayız. Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum, adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi.”

SİYASET DEFOLUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’na tepki gösteren Bahçeli, şöyle konuştu: “Ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu da suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle Ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin.”

MHP’den seçim kampı

MHP, “seçim çalışmaları” gündemiyle kampa girecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 13-15 Ocak'ta düzenlenecek kampa Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılacak. Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak. MHP'nin 3 gün sürecek ve Genel Başkan Bahçeli'nin değerlendirmelerinin olacağı geleneksel kampında, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.