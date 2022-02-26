Aydınlık gazetesi Kırım Türk'ü gazeteci Gülsüm Khalilova’yı hedef gösterdi

Aydınlık gazetesi, bugün bir haber yayımlayarak Ukrayna'da bulunan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova'yı hedef gösterdi.
"Ukrayna'da kışkırtıcı yayınlar yapan Kırımlı gazeteci Khalilova bakın kim çıktı!" başlığı atan gazete, Gülsüm'ü "Rusya aleyhine algı yaratmakla" suçladı.
"BU SON VİDEOM OLABİLİR"
Ukrayna'da savaşın ortasında sosyal medya üzerinden bilgi veren Gazeteci Gülsüm Khalilova, "Bu son videom olabilir. Dünya susuyor. Kafalarını kuma gömüyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde işgal yaşanıyor. Şimdi susanlar yarın kendi başkentleri işgal edilince anlayacaklar. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel" sözleriyle gündeme gelmişti.