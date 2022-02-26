Gündem Aydınlık gazetesi Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilovayı hedef gösterdi
POLİTİKA

Aydınlık gazetesi Kırım Türk'ü gazeteci Gülsüm Khalilova’yı hedef gösterdi

Rusya'nın işgal girişimini Ukrayna'dan yaptığı yayınlarla dünyaya duyuran isimlerden olan Kırım Türk'ü gazeteci Gülsüm Khalilova, Aydınlık gazetesi tarafından hedefe konuldu. Gazete, "Ukrayna’da çektiği videolarla Rusya aleyhine algılar yaratmaya çalışıyor" ifadeleriyle Gülsüm'ü hedef aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydınlık gazetesi Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova’yı hedef gösterdi
Gülsüm Khalilova

Aydınlık gazetesi, bugün bir haber yayımlayarak Ukrayna'da bulunan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova'yı hedef gösterdi.

"Ukrayna'da kışkırtıcı yayınlar yapan Kırımlı gazeteci Khalilova bakın kim çıktı!" başlığı atan gazete, Gülsüm'ü "Rusya aleyhine algı yaratmakla" suçladı.

"BU SON VİDEOM OLABİLİR"

Ukrayna'da savaşın ortasında sosyal medya üzerinden bilgi veren Gazeteci Gülsüm Khalilova, "Bu son videom olabilir. Dünya susuyor. Kafalarını kuma gömüyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde işgal yaşanıyor. Şimdi susanlar yarın kendi başkentleri işgal edilince anlayacaklar. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar
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Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar
Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu çektiği video ile anlattı. “Bu son videom olabilir' diyen Khalilova, 'Dünya susuyor. Kafalarını kuma gömüyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde işgal yaşanıyor. Gazetemizi vurdular. Şimdi susanlar yarın kendi başkentleri işgal edilince anlayacaklar' ifadelerini kullandı.

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