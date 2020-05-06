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Gündem Aydos Ormanı yangını davasında karar çıktı Sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası
İSTANBUL

Aydos ormanı yangını davasında karar çıktı

Aydos Ormanı yangını davasında karar çıktı: Sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nı, PKK terör örgütü adına yaktığı gerekçesiyle yargılanan Yakup Akman hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Yakup Akman'ı, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Merkezi DHA
Pendik'teki yangının kundaklama anı kameralar tarafından görüntülenmişti.
Pendik'teki yangının kundaklama anı kameralar tarafından görüntülenmişti.

Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 tarihinde çıkan yangında, 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan yanmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu yangının, PKK silahlı terör örgütü adına sanık Yakup Akman tarafından çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Yakup Akman'ın yangın çıkardığı ve kendisini görenler olduğu fark edince de olay yerinden ayrıldığı anlatılıyordu.

İddianameye göre, olay günü saat 15.51 ile 18.12 arasında Pendik'te olduğu tespit edilen sanık Akman, saat 17.49'da 112 Acil Servis'i, saat 17.50'de ise 110 ve 155'i arayarak Aydos Ormanı'nda yangın başladığı ihbarında bulunmuştu. Daha sonra yangın, PKK terör örgütüne yakın olan bir sosyal medya hesabından üstlenilmişti.

Pendik ormanının kundaklanma anı kamerada
OYNAT 00:31
Pendik ormanının kundaklanma anı kamerada
İstanbul Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yangının çıkış anına ilişkin dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



24 Eylül 2019'da tutuklanan Akman'ın, PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı'nın yanmasına neden olduğu belirtilmişti.

Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
GÜNDEM
Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

İki suçtan ceza aldı

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yakup Akman ilk duruşmada yaptığı savunmasında, olay günü alkol almak için ormanda bulunduğunu ve örgüt üyesi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme tutuklu sanık Akman hakkında geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Akman'ı, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak" suçundan müebbet hapis ve "Silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin ormanını yakmak" suçundan 25 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

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