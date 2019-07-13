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İSTANBUL

İstanbul Valiliği: Aydos'taki orman yangınını 2 çocuk çıkardı

Aydos'taki orman yangınının nedeni belli oldu

İstanbul Valiliği, Aydos Ormanında geçtiğimiz günlerde çıkan yangının 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları sırada oluştuğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Aydos ormanında çıkan yangın havadan görüntülendi
Aydos ormanında çıkan yangın havadan görüntülendi

İstanbul Valiliği, Aydos'taki orman yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları sonucu çıktığını açıkladı.

BULDUKLARI ÇAKMAKLA OYNARKEN YANGIN ÇIKTI

Kartal Yakacık'ta bulunan Aydos ormanlarında geçtiğimiz Çarşamba günü çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürülmüştü. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

İHA
Aydos ormanında çıkan yangın havadan görüntülendi
  • Valilikten yapılan açıklamada, "İl emniyet müdürlüğümüzce yürütülen yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturmada; K.A. (13) ve F.Ş. (11) adlı çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. Adı geçen çocuklar, Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli tahkikatına başlanmıştır" denildi.
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