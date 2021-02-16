Ayı Silva'nın kar keyfi: Bakıcısıyla güreş tuttu

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi yönetim kurulu başkanı Burak Memişoğlu, Ayı ve kurt normalde doğal yaşamlarında bile birlikte yaşayan türler değil. Birbirlerine adeta zarar verebilecek türler. Burada tüm dünyaya aslında sevgiyle bu bağın birleştiğini göstermeye çalışıyoruz. Hatta sadece bununla da kalmıyor. Ayımız Silva, 2 yaşında ve 380 gram prematüre olarak doğup yaşama tutunan dünyada tek ayı örneğidir. Silva aynı zamanda iki tane kaplan arkadaşı Kimbo ve Çilek ile alanımızda aynı barınakta büyüdü. Sadece bir kurt ve ayı değil bir ayı ve iki kaplanın da bir arada yaşam sürdürdüğüne burada şahit olduk dedi.