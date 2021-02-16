Gündem Ayı Silvanın kar keyfi Bakıcısıyla güreş tuttu
İSTANBUL

Ayı Silva'nın kar keyfi: Bakıcısıyla güreş tuttu

Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinin beyaz örtüye bürünmesi sonrası serbest bırakılan ayı ve kurt karda eğlendi. Ayı Silva'nın bakıcısı ile güreştiği dakikalar ise görenleri gülümsetti.

Haber Merkezi İHA
Ayı Silva ve bakıcısı böyle oynadı.
Ayı Silva ve bakıcısı böyle oynadı.

İstanbul’da meydana gelen yoğun kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Çekmeköy’deki bir hayvanat bahçesinde bulunan ayı ve kurt ise karın keyfini çıkardı.

İHA

Ayı Silva, bakıcısıyla oyunlar oynayıp, karda yuvarlanırken, kurt ise karın tadını geniş alanda koşular yaparak çıkardı.

İHA

Karda doyasıya eğlenen ayı ve kurdun o anları ise yüzleri gülümsetti.

İHA

“Kar tanelerini tutmaya çalışıyor”

Tesis sahibi Burak Memişoğlu, “Ayı Silva, birçok hayvanla beraber oyunlar oynayabilen bir canlı. Silva bugün de bakıcısıyla beraber adeta güreş tuttu. Henüz 2 yaşında ve her kar yağdığında kar tanelerini elleriyle tutmaya çalıştığını görüyoruz. Biz de onun için sosyal aktiviteleri oldukça genişletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İHA

Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışının başlamasının ardından Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi karla kaplandı.
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Hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki Silva adlı bozayı ve Cengiz isimli kurt, karın tadını doyasıya çıkarttı.
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Bozayı bir yandan biberonla süt içerken diğer yandan eğitmeniyle karda vakit geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.
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Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi yönetim kurulu başkanı Burak Memişoğlu, Ayı ve kurt normalde doğal yaşamlarında bile birlikte yaşayan türler değil. Birbirlerine adeta zarar verebilecek türler. Burada tüm dünyaya aslında sevgiyle bu bağın birleştiğini göstermeye çalışıyoruz. Hatta sadece bununla da kalmıyor. Ayımız Silva, 2 yaşında ve 380 gram prematüre olarak doğup yaşama tutunan dünyada tek ayı örneğidir. Silva aynı zamanda iki tane kaplan arkadaşı Kimbo ve Çilek ile alanımızda aynı barınakta büyüdü. Sadece bir kurt ve ayı değil bir ayı ve iki kaplanın da bir arada yaşam sürdürdüğüne burada şahit olduk dedi.
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Rehabilitasyon merkezi hakkında da Memişoğlu, 65 türden 500 çeşit üzerinde bir çok canlımız var. Bu canlılarımızın özellikle kendi doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç tüm canlıların tedavilerini gerçekleştiriyoruz diye konuştu
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Çocuklar gibi oynadılar: Bozayı ve kurdun kar eğlencesi
İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde birlikte yaşayan 2 yaşlarındaki bozayı ve kurdun karda vakit geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Ayı Silva 2 yaşında: Doğum gününü pasta yiyerek kutladı
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İstanbul Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde 2019 yılında henüz 7 aylıkken dünyaya gözlerini açan Silva, doğduğunda 380 gram ağırlığındaydı. Annesi tarafından gömülmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan minik Silva, 2. yaşına girdi.
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Hayvanat bahçesi yönetimi tarafından Silva’ya ait olan alan, balon ve ‘İyi ki doğdun’ yazılarıyla süsledi. Silva’yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş ise çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti.
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Müzik ile başlayan doğum günü etkinliğinde, Silva pastasını yedikten sonra bakıcıları ile oyunlar oynadı. Silva’nın doğum gününe katılan çocuklar ise alkışlar eşliğinde minik Silva’nın o sevimleri anlarını seyretti.
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Silva’nın doğum gününe katılan Çekmeköy Park Of İstanbul tesis sahibi Burak Memişoğlu, “Silva, bugün itibariyle ikinci yaşını doldurdu. Bugün ziyaretçilerimiz Silva’yı yalnız bırakmadı. Silva’nın şehir dışından dahi takipçileri var. Silva’nın üzücü bir yaşam hikayesi vardı. 380 gram prematüre doğup yaşamayı başaran tek ayı örneği. Ayrıca yaklaşık 41 günde küvözde kaldı. Tüm bu süreçleri başarıyla atlatan Silva şu an 2 yaşında ve 250 kilogram üzerinde bir boz ayı oldu” diye konuştu.
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Sözlerine devam eden Memişoğlu, “Burası bir rehabilitasyon merkezi. Doğasında yaralanmış, tedaviye muhtaç hayvanların burada hiçbir cinsiyet ve tür ayrımı yapmadan tedavilerini üstleniyoruz. Ayrıca alanlarımız içerisinde çocuklar içinde birden fazla etkinlik imkanı olunca tesisimiz için Türkiye’nin en kapsamlı doğa ve yaşam kompleksi diyebiliriz” diye konuştu.
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Kaplanla, ayının normal şartlarda düşman olduğunu belirten Memişoğlu, “Silva’nın farklı hikayeleri de var. Yaklaşık 1,5 yaşına kadar iki kaplanla aynı barınakta yaşadı. Normalde kaplan ve ayının aynı ortamda olması doğalarına aykırıdır. Ayrıca Silva, ‘Cengiz’ isimli bir kurtla da arkadaşlık kurdu. İkisinin de banyo günü oluyor. Banyo zamanı bir araya gelen Silva ve Kurt Cengiz birlikte oyunlar oynuyorlar. Hayvanları seviyoruz. Hayvanlara karşı sevgisi olan tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.
Ayı Silva 2 yaşında: Doğum gününü pasta yiyerek kutladı
Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 380 gram ağırlığında prematüre olarak doğan ve yapılan müdahaleler sonrası hayata tutunan bozayı Silva 2. yaşına girdi. Büyük bir iştahla pasta yiyen Silva'yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş, çocukları ile birlikte hayvanat bahçesinde bir araya geldi.


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