Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Aylarca tedavi göre Muhittin Böcekten CHPlilere sitem dolu sözler Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar
POLİTİKA

Aylarca tedavi göre Muhittin Böcek'ten CHP'lilere ağır sitem: Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar

Aylarca tedavi göre Muhittin Böcek'ten CHP'lilere sitem dolu sözler: Öleceğimi düşünerek gelecek hesapları yaptılar

Koronavirüsü tedavisinden dolayı yaklaşık 4 ay hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu olup göreve başladıktan sonra yazılı bir açıklama yaptı. Böcek, yoğun bakımda olduğu günlerde, bazı CHP'lilerin öleceğini düşünerek bir takım hesaplar içinde olduğuna dikkat çekerek sitemlerini aktardı. Böcek açıklamasında "18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Uzun süren koronavirüs tedavisinin ardından yeniden görevinin başına geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara yazılı olarak açıklamada bulundu.

Başkan Böcek yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola almak zorunda kaldığını ve 3 buçuk ay boyunca kendisine edilen dualardan aldığı güçle hastalıkla savaştığını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Yeniden sağlığına kavuştuğunu ve görevinin başında olduğunu belirten Böcek, yaptığı açıklamada tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin de şu şekilde sitem etti:

"Hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim bu süreçte ve 'vefanın' ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz, biliyorum. Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

  • Dün nasılsa bugün de yine aynı "Muhittin" olduğunu vurgulayan Böcek, kendisinden ve taşıdığı değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla hizmete devam edeceğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu

Abone Ol Google News
Kod adı D

Kod adı 'D'

​İsrail Başbakanı Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı.
Ginede büyük gün

Gine'de büyük gün

​Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı.
81 ile yılbaşı genelgesi

81 ile yılbaşı genelgesi

​Sokağa çıkma yasağına yeni eklemeler.

İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​HES kodu eşleşmemişse kullanılamayacak.

İran, Türkiye'den sonra en çok Türk'ün yaşadığı ülke.

AYM'den Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Dosyası Genel Kurul'a sevk edildi.

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak
Gündem

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak’tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkartların kullanılmayacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bilal Erdoğan'dan Türk Konseyi Genel Sekreterliğine "hayırlı olsun" ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fatih Çemberlitaş'taki yeni binasına taşınan Türk Konseyi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "10 yıl önce Türk Konseyi'nin ilk zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki sene de Türk Konseyi'nin zirvesi bir kez daha İstanbul'da düzenlenecek. Bu zirve çerçevesinde devlet başkanlarımız bu binanın resmi açılış törenini yapacaklar" ifadelerini kullandı.
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Sarar çiftini soyan zanlılara 27’şer yıl hapis
Gündem

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Sarar çiftini soyan zanlılara 27’şer yıl hapis

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'a (33) yargılandıkları mahkemece nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 27’şer yıl hapis cezası verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.