Aylardır iş arayan genç e-Devlet'e girdiğinde hayatının şokunu yaşadı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, 5 yıl önce askerden döndü ve ardından mide ameliyatı geçirdi. Rahatsızlığı sebebiyle ağır işlerde çalışamadığını ve iki yıldır kendisine uygun bir iş aradığını belirten Akıl, bir hafta önce e-devlet sistemine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. 37 bin liralık icra borcu sebebiyle kendisine dava açıldığını gören genç adam, soluğu adliyede aldı. Adına açılan şirketin karşılıksız çek sebebiyle 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrenen Akıl, konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

"Karşılıksız çekteki imza bana ait değil"

Sık sık e-devlet sistemine baktığını kaydeden Akıl, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"E-devlet sistemine girdiğimde, adıma açılmış icra takibi gördüm ve hemen adliyeye gittim. Dosyaya baktığımda, adıma şirket açıldığını ve icralık olduğumu öğrendim. Ne şirketi açanlarla herhangi bir diyaloğum var, ne de benim adıma verilen çeki biliyorum. Karşılıksız çekteki imza bana ait değil. Bu sebeple itirazda bulundum. Hem bankadan, hem de adıma şirket açanlardan da şikayetçi oldum. Bana mahkemeden tebligat gelmedi ama ben sık sık e-devlet sistemine girdiğim için bu olayı erken öğrenmiş oldum. Avukatım, eğer geç fark etseydim itiraz hakkımın bulunmayacağını ve parayı mecburen ödememin gerekeceğini söyledi. Üzerimde mal varlığı yok, sigortam yok. O zaman da cezaevine girmem gerekebilirdi. Şimdi mahkemenin kararını bekliyorum. Olay aslında çok trajikomik. İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum. Depresyona girdim. Geceleri uyuyamıyorum."

GÜNDEM ATM cihazındaki tuzağı fark etti dolandırılmaktan kurtuldu