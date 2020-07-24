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Gündem AYM Berberoğlu kararını erteledi Eylül ayında kararın açıklanması bekleniyor
POLİTİKA

AYM Berberoğlu kararını erteledi: Eylül ayında kararın açıklanması bekleniyor

Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’larının durdurulması görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a vererek ifşa ettiği gerekçesiyle “Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

Cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu’nun milletvekilliği 4 Haziran’da düşürüldü.

EYLÜL’E KALDI

Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu. AYM Genel Kurulu, Berberoğlu’nun söz konusu başvurusunu dünkü gündem toplantısında ele aldı. Genel Kurul, bir üyenin dosyayla ilgili hazırlıklarını tamamlayamaması nedeniyle görüşmeyi erteleme kararı aldı. Başvurunun eylül ayında belirlenecek bir günde karara bağlanması bekleniyor.

Çoklu baro talebine ret

  • AYM’nin dünkü gündem toplantısında, barolarda tekelciliği bitirecek “çoklu baro” düzenlemesi ile bekçilerin yetkisini genişleten Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’na ilişkin başvurular da vardı. CHP, söz konusu kanunların bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesini istemişti. Başvuruların ilk incelemesi tamamlayan AYM Genel Kurulu, düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması istemlerini reddetti. İptal istemleri ise daha sonra esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı
GÜNDEM
Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı


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