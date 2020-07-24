AYM Berberoğlu kararını erteledi: Eylül ayında kararın açıklanması bekleniyor

Hayat

Dergilerin belleğine veda: Yazar Asım Gültekin Amasya’da toprağa verildi

Kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat eden öğretmen-yazar Asım Gültekin Amasya’da toprağa verildi. Salgın nedeniyle Amasya’ya gidemeyen dostları ve sevenleri ise Fatih Camii’nde gıyabî cenaze namazı kıldı. Birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük eden Gültekin uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığını da üstlendi.