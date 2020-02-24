Gündem Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti
ANTALYA

Antalya haberleri: Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti!

Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti

Antalya’da penceresinden girdiği atış poligonunda maket askeri ve aynada kendisini görünce panikleyen şüpheli, 6 saniyede iş yerinden kaçtı. Antalya Atış Poligonu Lara Müdürü Süleyman Sönmez, “Dükkanı açtığımızda pencere camlarından birinin kırık olduğunu gördük. Polise haber verdik. Güvenlik kamerasından olayı incelediğimizde hırsızların poligona pencereden girdiğini, aynada kendisini ve asker maketini gördükten sonra 6-7 saniye içinde kaçtığını fark ettik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Antalya Atış Poligonu Lara Müdürü Süleyman Sönmez.
Antalya Atış Poligonu Lara Müdürü Süleyman Sönmez.

9 Şubat Pazar günü Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, başlarında kapişon ve yüzlerinde maske bulunan 2 şüpheli sabahın erken saatlerinde bir atış poligonuna geldi. Çevrede bir süre araştırma yapan iki şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğeri pencere camını kırıp içeri girdi.

Karşısında daha sonra miğferli, hücum yelekli, başında gözlük bulunan maket askeri gören şüpheli hızla iş yerini terk etti.

Giriş bölümündeki raftaki eşyalara doğru ilerleyen şüpheli, aynada kendini görünce paniğe kapıldı. Karşısında daha sonra miğferli, hücum yelekli, başında gözlük bulunan maket askeri gören şüpheli hızla iş yerini terk etti. İki şüphelinin kaçma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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"6 saniyede kaçtı"

Antalya Atış Poligonu Lara Müdürü Süleyman Sönmez, olayın 9 Şubat tarihinde sabah saatlerinde olduğunu anlattı. İş yerinden gelen alarmla uyandıklarını dile getiren Sönmez, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Dükkanı açtığımızda pencere camlarından birinin kırık olduğunu gördük. Polise haber verdik. Güvenlik kamerasından olayı incelediğimizde hırsızların poligona pencereden girdiğini, aynada kendisini ve asker maketini gördükten sonra 6-7 saniye içinde kaçtığını fark ettik. İki kişi geliyorlar ama biri içeri giriyor. Üst düzey bir güvenliğimiz var. Buraya neden girdiklerini anlayamadık ve umduklarını bulamadılar.”

Maket askerin kurtarıcıları olduğunu dile getiren Sönmez, “İçeriden bir şey alamadılar. 6-7 saniye gibi bir olay. Aynada kendini görünce can havliyle dışarı kaçıyor” dedi.

Maketi gören hırsızın kaçtığı görüntüler kameraya yansıdı.
Maketi gören hırsızın kaçtığı görüntüler kameraya yansıdı.
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