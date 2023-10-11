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Ayvalık açıklarında motoru arazı yapan lastik botta mahsur kalan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, üzerinde oldukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine denizin ortasında mahsur kalan 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

09:48 . 11/10/2023 الأربعاء
AA
TCSG-28 botuyla bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

TCSG-28 botuyla bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık açıklarında, bir grup göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi'nde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

TCSG-28 botuyla bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.



#Balıkesir
#Ayvalık
#Cunda Adası
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