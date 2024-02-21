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Ayvalık açıklarında motoru bozulan lastik botta sürüklenen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken motoru bozulan lastik botta sürüklenen 27'si çocuk 54 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

07:49 - 21/02/2024 Çarşamba
IHA
Lastik bot içerisindeki 27'si çocuk, toplamda 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Lastik bot içerisindeki 27'si çocuk, toplamda 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-4510 tarafından lastik bot içerisindeki 27'si çocuk, toplamda 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




#Çanakkale
#Mülteci
#Ayvalık
8 dakika önce
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