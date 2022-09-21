Gündem Ayvalıkta Yunanistanın ölüme terk ettiği 51 göçmen kurtarıldı
BALIKESİR

Ayvalık’ta Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 51 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ayvalık’ta Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 51 göçmen kurtarıldı
Ayvalık

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.

İstanbul'da 120 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'da 120 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda altı kaçak göçmen kurtarıldı bir kaçak göçmen ölü bulundu
GÜNDEM
Kuşadası'nda altı kaçak göçmen kurtarıldı bir kaçak göçmen ölü bulundu
Emanet parayı zimmetine geçirdi: Beş milyon dolar buhar oldu

'Emanet' parayı zimmetine geçirdi: Beş milyon dolar buhar oldu
Gölde balık tutarken karşısına çıktı

Gölde balık tutarken karşısına çıktı

İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü: Sosyal medya bu canlıyı konuşuyor.
Dalış sırasında fark ettiler

Dalış sırasında fark ettiler

Türkiye'de sadece tek bölgede var.

Putin: Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız, bu bir blöf değil.

​Altın ve dolarda düğüm çözülüyor

​BM koridorlarında dikkat çeken diyalog

​BM'de Ukrayna çağrısı: İki tarafa da onurlu çıkış bulmalıyız.

​Gizli geçitteki kapıyı açınca fark ettiler.

Havalar hızla soğuyor: Yükseklerde kar görülebilir.

​Partiler 41 ilde kendi listesi, 40 ilde ise ortak liste ile seçime girecek.

​Osmanlı'ya hakareti eleştirince görevden alındı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.