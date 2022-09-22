Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Azerbaycan temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının sevinçle karşılandığını söyleyen Bakan Koca, Azerbaycan şehitleri için Aliyev’e taziyelerini iletti ve gazilere şifalar diledi.

FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Laçın'a gelen Aliyev, kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.



Aliyev, burada yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Hankendi'ni Ermenistan'a birleştiren yolun üzerinde bulunan Laçın'ın geçici olarak Azerbaycan'ın kontrolü dışında kaldığını belirtti. Bildiri gereği 3 yılda Karabağ'daki Ermeni nüfusun kullanması için yeni yolun yapılması gerektiğini hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'ın 1 yıl 8 ayda bu yolu tamamladığı ve 26 Ağustos'ta Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiğini anlattı.



Aliyev, burada göndere çektiği Azerbaycan bayrağının ebediyen dalgalanacağını vurguladı. Laçın şehrinin işgal döneminde Ermenilerce yıkıma maruz kaldığını dile getiren Aliyev, şu ifadeleri kullandı:



\"Ermeniler, Laçın'ın bazı yerlerinde yasa dışı olarak yerleşmişler. Suriye ve Lübnan'dan Ermeni asıllı insanları getirip buraya yasa dışı olarak yerleştirmişlerdi. Bu, bir savaş suçudur, tüm uluslararası sözleşmelerde savaş suçu olarak tanımlanmıştır ve bu suç, dünya kamuoyunun gözü önünde işlenmiştir.



Dünya kamuoyu, uluslararası kuruluşlar, bu işle doğrudan ilgilenen AGİT Minsk Grubu eş başkanları bunu görmezden geldi. Ermenistan'dan Karabağ'a, Karabağ'dan Ermenistan'a gidip gelirken burada yasa dışı yerleşim yapıldığını, Azerbaycan'a ait yer isimlerinin ortadan kaldırıldığını, tarihi Azerbaycan toprağı Laçın'ın Ermenileştirildiğini görüyorlardı fakat göz yumuyorlardı. Azerbaycan halkı da bunu kabullenemezdi.\" Aliyev, Ermenistan'ın barış anlaşması için herhangi bir iş yapmadığını ve zaman kazanma taktiği yürüttüklerini, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek koridorun da henüz verilmediğini hatırlattı.



Ermenistan'ın son aylarda Azerbaycan'a karşı provokasyonlarda bulunduğunu ve savaş bitmesine rağmen bölgeye Ermenilerce mayın döşendiğini aktaran Aliyev, şunları kaydetti:



\"Biz, hiçbir zaman buna fırsat tanıyamayız. Ermenistan'ı defalarca bu işlerden vazgeçmesi için uyardık. Sonuç olarak 13 Eylül'de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında, Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar yerine oturttu. Umarım bu sonunda onlara bir ders olur çünkü bizi kimsenin ve hiçbir şeyin durduramayacağını gördüler. Kimsenin telefonla araması, hiçbir açıklama, hiçbir girişim bizi durduramaz. Biz kendi toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz.



Sınırda elde ettiğimiz mevziler, olası Ermeni provokasyonunu önceden görmemize ve gerekli önlemleri almamıza olanak sağlıyor. Murov Dağı'ndan Aras Nehri'ne kadar elverişli konumlardayız. Ermenistan'ın bizi onların topraklarına girdiğimizle suçlamasının hiçbir temeli yoktur. Birincisi, sınır dedikleri yerde olsaydı, sınır hattı inşa etmeleri gerekirdi. Bütün Karabağ ve Zengezur'un kendilerine kalacağına inanıyorlardı. Bu yüzden Azerbaycan-Ermenistan sınırında hiçbir şey yapmadılar. Yani sınırlar, tam belirlenmeden kimse sınırın nereden geçtiğini söyleyemez.\"



Aliyev, müzakerelere hazır olduklarını ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın sınır belirleme komisyonlarının işine sorumlulukla yaklaştıklarını vurguladı. Aliyev'den işgalden kurtarılan Laçın'a ziyaret: Düşmanı tekrar yerine oturttuk Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26 Ağustos'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın kentini ziyaret etti. Aliyev, burada göndere çektiği Azerbaycan bayrağının ebediyen dalgalanacağını vurguladı. Aliyev, "13 Eylül'de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında, Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar yerine oturttu." ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Şuşa Deklarasyonu'nun önemine vurgu yapan Koca, bu belgede yansıtılan hedefler doğrultusunda sağlık alanında ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Türkiye’de sağlık alanında kazanılan deneyim ve bilgiyi Azerbaycanlı meslektaşlarıyla paylaşmanın kardeşlik görevi olduğunu ifade eden Bakan Koca, Aliyev’in desteğiyle Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Sağlık İş Forumu'nun önemine vurgu yaptı.

“Birlikte gidilecek çok hedefimiz, başarılacak çok işimiz var”

“Bir millet, iki devlet” şiarı ile hareket eden Türkiye ve Azerbaycan’ın bölgede giderek etkinliklerini arttıran iki önemli güç merkezi haline geldiğini söyleyen Koca, “Bu iş birliğinin sadece sözde değil, fiiliyatta da ne kadar gerçek olduğunu son günlerde yaşadığımız olaylarla bir kez daha tecrübe ettik. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da artarak devam eden ilişkilerimiz bizlere göstermiştir ki, birlikte gidilecek çok hedefimiz, başarılacak çok işimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak hem korona virüs salgını döneminde hem de 44 gün süren Karabağ muharebesinde sizlerle yakın iş birliği içinde olduk. Değerli meslektaşım Teymur Musayev’in mayıs ayında ziyaretleri ile bizleri onurlandırdığı Türkiye programı çerçevesinde, her iki ülkenin 2022-2023 yılları için sağlık alanında yürüteceği faaliyetleri kapsayan bir ‘Eylem Planı’ hazırladık. Eylem Planının en önemli parçalarından birisi olan Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu, ülkelerimizde sağlık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek var olan potansiyelimizi arttırmayı planlamaktadır” diye konuştu.

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DÜNYA Karabağ ve Şuşa'yı yıldız yapalım: Ticareti artıralım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin her alanda sürekli geliştiğine dikkat çekti. Aliyev, Şuşa Deklarasyonu’nun iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi bir tezahürü olarak değerlendirdiğini ve bu deklarasyonun Azerbaycan ve Türkiye halkalarının iradesini ve iki devletin çıkarlarını yansıttığını söyledi.