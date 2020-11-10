Azerbaycan zaferi: Beyoğlu'nda coşkulu kutlama Beyoğlu’nda coşkulu Karabağ kutlaması: Aşk olsun Azerbaycan ordusuna Kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ zaferi Beyoğlu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi’nin tarihi başkanlık binası Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan törende Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek "Karabağ artık Azerbaycan’dır. Selam olsun Karabağ’a, selam olsun Azerbaycan’a, selam olsun Azerbaycan halkına, aşk olsun Azerbaycan ordusuna. Türkiye ve Azerbaycan halkı ilelebet dayanışmasını ve kardeşliğini devam ettirecektir. Çünkü biz iki devlet tek milletiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 10 Kasım 2020, 20:28 Son Güncelleme: 10 Kasım 2020, 20:41 DHA