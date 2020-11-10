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İSTANBUL

Azerbaycan zaferi: Beyoğlu'nda coşkulu kutlama

Beyoğlu’nda coşkulu Karabağ kutlaması: Aşk olsun Azerbaycan ordusuna

Kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ zaferi Beyoğlu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi’nin tarihi başkanlık binası Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan törende Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek "Karabağ artık Azerbaycan’dır. Selam olsun Karabağ’a, selam olsun Azerbaycan’a, selam olsun Azerbaycan halkına, aşk olsun Azerbaycan ordusuna. Türkiye ve Azerbaycan halkı ilelebet dayanışmasını ve kardeşliğini devam ettirecektir. Çünkü biz iki devlet tek milletiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında bugünün tarihi bir gün olduğunu belirtti.
Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında bugünün tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtardığını ilan etmesi, Türkiye’de büyük sevinçle karşılandı. Tarihi başkanlık binasını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatan Beyoğlu Belediyesi, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunu düzenlediği özel programla kutladı. Beyoğlu Belediyesi’nin Başkanlığı binasının önünde gerçekleştirilen törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tüm belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan törende Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Daha sonra ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısı eşliğinde hep bir ağızdan iki devlet tek millet sloganları atıldı.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.


"Hamdolsun duamız kabul oldu"

  • Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, “Azerbaycan’dan zafer müjdesini aldık. Aynı zamanda bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. sene-i devriyesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile Azerbaycan’da Ermeni işgaline karşı direnen tüm şehit kardeşlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Daha sonra Türkiye’mizin İstiklal Marşını ve Azerbaycan’ımızın Milli Marşını burada hep birlikte okuduk. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan bayrağını belediye binamıza asmıştık ve sıra Karabağ’da demiştik. Bugün hamdolsun o günkü duamız kabul oldu” dedi.

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"Karabağ artık Azerbaycan'ındır"

  • Azerbaycan’ın Karabağ zaferini kutlayan Başkan Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki bu kardeşlik, dayanışma ve dostluk meyvesini verdi. Azerbaycan ordusu, Azerbaycan halkı vatanına sahip çıktı. Karabağ artık Azerbaycan’dır. Selam olsun Karabağ’a, selam olsun Azerbaycan’a, selam olsun Azerbaycan halkına, aşk olsun Azerbaycan ordusuna. Türkiye ve Azerbaycan halkı ilelebet dayanışmasını ve kardeşliğini devam ettirecektir. Çünkü biz iki devlet tek milletiz” ifadelerini kullandı.

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